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Новости Назначения в Нацгвардии
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Зеленский назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего Нацгвардией

Заместитель командующего Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины: Олег Мироненко назначен заместителем командующего НГУ вместо Алексея Осипенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указах президента № 469/2026 и № 470/2026.

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Алексея Осипенко, которого назначили заместителем командующего Нацгвардией в 2023 году, уволили с должности. Его должность занял полковник Олег Мироненко.

Что известно об Олеге Мироненко?

  • Олег Мироненко — командир 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина", служит с 2014 года. Военный участвовал в освобождении Харьковской областной государственной администрации, вел бои на востоке страны.
  • С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи в Киевской области, впоследствии — контрнаступательные действия в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
  • 1 августа 2025 года Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Олегу Мироненко.

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