Зеленский назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего Нацгвардией
Президент Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины: Олег Мироненко назначен заместителем командующего НГУ вместо Алексея Осипенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указах президента № 469/2026 и № 470/2026.
Алексея Осипенко, которого назначили заместителем командующего Нацгвардией в 2023 году, уволили с должности. Его должность занял полковник Олег Мироненко.
Что известно об Олеге Мироненко?
- Олег Мироненко — командир 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина", служит с 2014 года. Военный участвовал в освобождении Харьковской областной государственной администрации, вел бои на востоке страны.
- С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи в Киевской области, впоследствии — контрнаступательные действия в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
- 1 августа 2025 года Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Олегу Мироненко.
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