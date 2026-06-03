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Новини Призначення в Нацгвардії
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Зеленський призначив Олега Мироненка новим заступником командувача Нацгвардії

Заступник командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни в керівництві Національної гвардії України: Олега Мироненка призначено заступником командувача НГУ замість Олексія Осипенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указах президента № 469/2026 та № 470/2026.

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Олексія Осипенка, якого призначили заступником командувача Нацгвардії у 2023 році, звільнили з посади. Його посаду обійняв полковник Олег Мироненко.

Що відомо про Олега Мироненка?

  • Олег Мироненко — командир 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина", служить з 2014 року. Військовий брав участь у звільненні Харківської обласної державної адміністрації, вів бої на Сході країни.
  • З початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Київщині, згодом — контрнаступальні дії на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі.
  • 1 серпня 2025 року Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" полковнику Олегу Мироненку.

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