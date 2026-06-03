Россия использует окружающую среду, воду, энергетику как оружие: Минобороны Украины представило доказательства в ЕС

Россия в своей агрессивной войне против Украины широко и систематически использует окружающую среду, водные ресурсы и критически важную инфраструктуру в качестве инструментов ведения боевых действий. Такой подход оккупантов создает беспрецедентные угрозы безопасности, гуманитарные и климатические угрозы не только для Украины, но и для всего европейского континента.

Об этом заявил представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины во время выступления на тематическом круглом столе Европейской Комиссии в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каховская ГЭС как пример экоцида

Украинская сторона представила международным партнерам подробный анализ того, как именно Кремль превращает гражданскую инфраструктуру в оружие массового поражения.

Наиболее вопиющим актом такого рода войны стало умышленное разрушение Каховской гидроэлектростанции. Этот теракт продемонстрировал готовность России уничтожать целые экосистемы, оставлять без воды сотни тысяч людей и разрушать промышленный потенциал регионов ради достижения своих тактических военных целей.

Кроме того, под постоянными ударами врага находятся:

Энергетическая система Украины (попытки спровоцировать гуманитарную катастрофу из-за блэкаутов);

Гидротехнические сооружения и гражданские водопроводы (искусственное лишение мирного населения доступа к питьевой воде);

Природные заповедники и лесные массивы (загрязнение химическими веществами от взрывов и масштабные пожары из-за обстрелов).

Еще одним элементом российской стратегии разрушения стало тотальное заминирование украинских территорий. Масштабное загрязнение взрывоопасными предметами не только блокирует восстановление пострадавших общин, но и наносит колоссальный ущерб украинским почвам и подземным водам.

Представители оборонного ведомства Украины призвали институты Европейского Союза официально включить противодействие российскому "экологическому терроризму" и климатическим рискам войны в будущие оборонные и безопасности стратегии ЕС.

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