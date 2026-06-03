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Россия использует окружающую среду, воду, энергетику как оружие: Минобороны Украины представило доказательства в ЕС

Россия системно использует окружающую среду в качестве инструмента войны

Россия в своей агрессивной войне против Украины широко и систематически использует окружающую среду, водные ресурсы и критически важную инфраструктуру в качестве инструментов ведения боевых действий. Такой подход оккупантов создает беспрецедентные угрозы безопасности, гуманитарные и климатические угрозы не только для Украины, но и для всего европейского континента.

Об этом заявил представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины во время выступления на тематическом круглом столе Европейской Комиссии в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каховская ГЭС как пример экоцида

Украинская сторона представила международным партнерам подробный анализ того, как именно Кремль превращает гражданскую инфраструктуру в оружие массового поражения.

Наиболее вопиющим актом такого рода войны стало умышленное разрушение Каховской гидроэлектростанции. Этот теракт продемонстрировал готовность России уничтожать целые экосистемы, оставлять без воды сотни тысяч людей и разрушать промышленный потенциал регионов ради достижения своих тактических военных целей.

Кроме того, под постоянными ударами врага находятся:

  • Энергетическая система Украины (попытки спровоцировать гуманитарную катастрофу из-за блэкаутов);

  • Гидротехнические сооружения и гражданские водопроводы (искусственное лишение мирного населения доступа к питьевой воде);

  • Природные заповедники и лесные массивы (загрязнение химическими веществами от взрывов и масштабные пожары из-за обстрелов).

Еще одним элементом российской стратегии разрушения стало тотальное заминирование украинских территорий. Масштабное загрязнение взрывоопасными предметами не только блокирует восстановление пострадавших общин, но и наносит колоссальный ущерб украинским почвам и подземным водам.

Представители оборонного ведомства Украины призвали институты Европейского Союза официально включить противодействие российскому "экологическому терроризму" и климатическим рискам войны в будущие оборонные и безопасности стратегии ЕС. 

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россия (97772) энергетика (3480) водоснабжение (753) инфраструктура (291) война в Украине (8393)
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Краще показати докази, що росія не використовує як зброю.
Не показати, бо немає таких.
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03.06.2026 15:56 Ответить
ЄС неймовірно стурбований, чи критично стурбований цими фактами?
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03.06.2026 15:58 Ответить
Європейці "в аху€". Вони нарешті ледь-ледь спромоглися дійти до думки про необхідність тотального переналаштування та переозброєння своїх армій (апґрейд "стандартів НАТИ") і їх лихоманить від думки, де взяти гроші на виплату штрафів за трильйонними контрактами на постачання танків та важкої артилерії...
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03.06.2026 16:10 Ответить
Обеспокоились?
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03.06.2026 16:07 Ответить
 
 