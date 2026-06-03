11 стран ЕС и партнеры требуют от Еврокомиссии запретить шенгенские визы для россиян
Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также не входящие в ЕС Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии немедленно приостановить выдачу шенгенских виз россиянам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Письмо министров из 11 стран
Министры прямо признали, что считают отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС недопустимым на фоне массовых нападений на украинских гражданских лиц и принудительных депортаций детей.
"Глубокую обеспокоенность вызывает рост числа российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", – отмечается в письме, подписанном главами МВД и МИД, которое имеется в распоряжении польской радиостанции RMF FM.
Они не скрывают возмущения и глубокого разочарования из-за роста количества виз, выдаваемых россиянам.
Из приведенного в документе "Шенгенского барометра" следует, что только в 2025 году гражданам Российской Федерации было выдано целых 477 878 шенгенских виз с туристической целью.
Важно, что значительная часть из них – это визы на многократный въезд.
"Это противоречит рекомендациям комиссии, призывающим к строгому подходу к российским заявителям, путешествующим по причинам, отличным от необходимых, и является серьезным недостатком в нашей общей политике в отношении государства-агрессора. Мы считаем это чрезвычайно тревожным", – говорится в письме.
Visa shopping
Фрагментация процедур привела к явлению так называемого visa shopping – ситуации, когда россияне обходят консульства в Центрально-Восточной Европе, получая пропуска в Шенгенскую зону в других частях континента. В письме страны ЕС прямо не упоминаются, но из цитируемого в нем "Барометра Шенгена" следует, что больше всего туристических виз россиянам в настоящее время выдают: Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как страны Балтии или Польша практически не выдают их.
Дипломат одной из стран-подписантов прямо заявил RMF FM, что речь идет также о "равномерном распределении расходов", поскольку, например, в результате полного прекращения выдачи виз россиянам на границе с Финляндией обанкротились все магазины, тогда как Италия или Греция по-прежнему пользуются присутствием российских туристов. Таким образом, приграничные страны ЕС теряют терпение.
Непоследовательное введение визовых ограничений привело к глубокой асимметрии: приграничные государства несут все расходы и риск защиты внешней границы от агрессора, тогда как другие страны-члены продолжают зарабатывать на российских туристах.
Быстрый оборонительный механизм визовых санкций
Польша хочет создать так называемый быстрый оборонительный механизм визовых санкций. Предложение основано на механизме, который ЕС уже применяет в отношении третьих стран, имеющих безвизовый режим. Варшава хочет иметь идентичный инструмент, но в отношении визовых процедур.
"Так же, как уже возможно приостановление безвизового режима на уровне ЕС на основании ухудшения отношений или угрозы со стороны третьей страны, так же мы должны иметь в своем распоряжении визовые инструменты, чтобы ограничить выдачу виз в ответ на такие угрозы, сохраняя пропорциональные исключения, например, гуманитарные. Мы рассчитываем, что работа над внесением изменений в Визовый кодекс в этом направлении будет признана приоритетной", – подчеркнул польский дипломат.
Письмо 11 стран завершается конкретными законодательными требованиями к Европейской комиссии.
- Речь идет о внесении изменений в Визовый кодекс – министры требуют "введения новых ограничительных и обязательных визовых мер в Визовом кодексе", чтобы ЕС мог "эффективнее реагировать на враждебные действия третьей страны".
- Они призывают к глобальному ужесточению системы, чтобы "ограничения на выдачу многократных виз касались всех граждан России, независимо от места их проживания".
- В письме также содержится призыв к немедленной разработке мер в ответ на "эстонскую инициативу от 11 марта 2026 года по идентификации бывших и нынешних российских военнослужащих и запрету им въезда в Шенгенскую зону".
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