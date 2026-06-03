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Новости Закрытый Шенген для россиян Визы россиянам и белорусам
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11 стран ЕС и партнеры требуют от Еврокомиссии запретить шенгенские визы для россиян

Польша и партнеры предлагают новый механизм визовых санкций против России

Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также не входящие в ЕС Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии немедленно приостановить выдачу шенгенских виз россиянам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду". 

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Письмо министров из 11 стран

Министры прямо признали, что считают отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС недопустимым на фоне массовых нападений на украинских гражданских лиц и принудительных депортаций детей.

"Глубокую обеспокоенность вызывает рост числа российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", – отмечается в письме, подписанном главами МВД и МИД, которое имеется в распоряжении польской радиостанции RMF FM.

Они не скрывают возмущения и глубокого разочарования из-за роста количества виз, выдаваемых россиянам.

Из приведенного в документе "Шенгенского барометра" следует, что только в 2025 году гражданам Российской Федерации было выдано целых 477 878 шенгенских виз с туристической целью.

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Важно, что значительная часть из них – это визы на многократный въезд.

"Это противоречит рекомендациям комиссии, призывающим к строгому подходу к российским заявителям, путешествующим по причинам, отличным от необходимых, и является серьезным недостатком в нашей общей политике в отношении государства-агрессора. Мы считаем это чрезвычайно тревожным", – говорится в письме.

Visa shopping

Фрагментация процедур привела к явлению так называемого visa shopping – ситуации, когда россияне обходят консульства в Центрально-Восточной Европе, получая пропуска в Шенгенскую зону в других частях континента. В письме страны ЕС прямо не упоминаются, но из цитируемого в нем "Барометра Шенгена" следует, что больше всего туристических виз россиянам в настоящее время выдают: Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как страны Балтии или Польша практически не выдают их.

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Дипломат одной из стран-подписантов прямо заявил RMF FM, что речь идет также о "равномерном распределении расходов", поскольку, например, в результате полного прекращения выдачи виз россиянам на границе с Финляндией обанкротились все магазины, тогда как Италия или Греция по-прежнему пользуются присутствием российских туристов. Таким образом, приграничные страны ЕС теряют терпение.

Непоследовательное введение визовых ограничений привело к глубокой асимметрии: приграничные государства несут все расходы и риск защиты внешней границы от агрессора, тогда как другие страны-члены продолжают зарабатывать на российских туристах.

Быстрый оборонительный механизм визовых санкций

Польша хочет создать так называемый быстрый оборонительный механизм визовых санкций. Предложение основано на механизме, который ЕС уже применяет в отношении третьих стран, имеющих безвизовый режим. Варшава хочет иметь идентичный инструмент, но в отношении визовых процедур.

"Так же, как уже возможно приостановление безвизового режима на уровне ЕС на основании ухудшения отношений или угрозы со стороны третьей страны, так же мы должны иметь в своем распоряжении визовые инструменты, чтобы ограничить выдачу виз в ответ на такие угрозы, сохраняя пропорциональные исключения, например, гуманитарные. Мы рассчитываем, что работа над внесением изменений в Визовый кодекс в этом направлении будет признана приоритетной", – подчеркнул польский дипломат.

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Письмо 11 стран завершается конкретными законодательными требованиями к Европейской комиссии.

  • Речь идет о внесении изменений в Визовый кодекс – министры требуют "введения новых ограничительных и обязательных визовых мер в Визовом кодексе", чтобы ЕС мог "эффективнее реагировать на враждебные действия третьей страны".
  • Они призывают к глобальному ужесточению системы, чтобы "ограничения на выдачу многократных виз касались всех граждан России, независимо от места их проживания".
  • В письме также содержится призыв к немедленной разработке мер в ответ на "эстонскую инициативу от 11 марта 2026 года по идентификации бывших и нынешних российских военнослужащих и запрету им въезда в Шенгенскую зону".

Автор: 

виза (1204) россия (97772) Шенген (198)
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Може ще й Куршавель кацапам заборонити? Це ж недемократично.
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03.06.2026 15:49 Ответить
Та вже 4 роки, як це треба було зробити. Не засудив публічно куйла і агресію - на вихід.
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03.06.2026 16:06 Ответить
Європейці прокидаються? Та не вірю!
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03.06.2026 16:06 Ответить
Краще б вони їх там просто тихенько десь прикопували.
Прапал максім - ну і фіг с нім
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03.06.2026 17:28 Ответить
"деньги,деньги,деньги"
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03.06.2026 16:07 Ответить
"Та ви що? Як так можна?? Можуть же зменшитись надходження від туризму! Адже росіяни ******* подорожувати Європою! Вони ж не винні в тій війні, то все путін*********!"
Йшов п'ятий/тринадцятий рік війни за Україну... Такі партнери...
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03.06.2026 16:39 Ответить
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03.06.2026 16:40 Ответить

Московити ********** шопінги.
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03.06.2026 16:43 Ответить
 
 