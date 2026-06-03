11 країн ЄС і партнери вимагають від Єврокомісії заборонити шенгенські візи для росіян

Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до ЄС, вимагають від Європейської комісії термінового блокування видачі шенгенських віз для росіян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лист міністрів з 11 країн

Міністри прямо визнали, що вважають відпочинок громадян держави-агресора на пляжах ЄС неприпустимим на тлі масових нападів на українських цивільних осіб та примусових депортацій дітей.

"Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які проводять відпустку на європейських пляжах та європейських курортах, тоді як ракети та дрони продовжують вражати цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", – зазначається в листі, підписаному главами МВС і МЗС, який має у своєму розпорядженні польська радіостанція RMF FM.

Вони не приховують обурення та глибокого розчарування через зростання кількості віз, що видаються росіянам.

З наведеного в документі "Шенгенського барометра" випливає, що лише у 2025 році громадянам Російської Федерації було видано аж 477 878 шенгенських віз з туристичною метою.

Також читайте: У 2025 році ЄС видав росіянам на 10% більше шенгенських віз: лідирує Франція

Важливо, що значна частина з них – це візи на багаторазовий в’їзд.

"Це суперечить рекомендаціям комісії, які закликають до суворого підходу до російських заявників, що подорожують з інших причин, ніж необхідні, і є серйозним недоліком у нашій спільній політиці щодо держави-агресора. Ми вважаємо це надзвичайно тривожним", – йдеться у листі.

Visa shopping

Фрагментація процедур призвела до явища так званого visa shopping – ситуації, коли росіяни обходять консульства в Центрально-Східній Європі, отримуючи пропуски до Шенгенської зони в інших частинах континенту. У листі країни ЄС прямо не згадуються, але з цитованого в ньому "Барометра Шенгену" випливає, що найбільше туристичних віз росіянам наразі видають: Франція, Італія, Іспанія та Греція, тоді як країни Балтії чи Польща практично не видають їх.

Також читайте: В ЄС пропонують закрити Шенген для російських військових

Дипломат однієї з країн-підписантів прямо заявив RMF FM, що йдеться також про "рівномірний розподіл витрат", оскільки, наприклад, внаслідок повного припинення видачі віз росіянам на кордоні з Фінляндією збанкрутували всі магазини, тоді як Італія чи Греція й надалі користуються присутністю російських туристів. Отже, прикордонні країни ЄС втрачають терпіння.

Непослідовне впровадження візових обмежень спричинило глибоку асиметрію: прикордонні держави несуть повні витрати та ризик захисту зовнішнього кордону від агресора, тоді як інші країни-члени продовжують заробляти на російських туристах.

Швидкий оборонний механізм візових санкцій

Польща хоче створити так званий швидкий оборонний механізм візових санкцій. Пропозиція ґрунтується на механізмі, який ЄС вже застосовує щодо третіх країн, що мають безвізовий режим. Варшава хоче мати ідентичний інструмент, але стосовно візових процедур.

"Так само, як уже можливе призупинення безвізового режиму на рівні ЄС на підставі погіршення відносин або загрози з боку третьої країни, так само ми повинні мати у своєму розпорядженні візові інструменти, щоб обмежити видачу віз у відповідь на такі загрози, зберігаючи пропорційні винятки, наприклад, гуманітарні. Ми розраховуємо, що робота над внесенням змін до Візового кодексу в цьому напрямку буде визнана пріоритетною", – підкреслив польський дипломат.

Також читайте: Після ініціативи Здеховського ЄС готує заборону на в’їзд для росіян, які воювали проти України

Лист 11 країн завершується конкретними законодавчими вимогами до Європейської комісії.