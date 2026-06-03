Росія використовує довкілля, воду, енергетику як зброю: Міноборони України представило докази в ЄС

Росія у своїй загарбницькій війні проти України масштабно та системно використовує навколишнє середовище, водні ресурси та критичну інфраструктуру як інструменти ведення бойових дій. Такий підхід окупантів створює безпрецедентні безпекові, гуманітарні та кліматичні загрози не лише для України, а й для всього європейського континенту.

Про це заявив представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України під час виступу на тематичному круглому столі Європейської Комісії у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

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Каховська ГЕС як приклад екоциду

Українська сторона презентувала міжнародним партнерам детальний аналіз того, як саме Кремль перетворює цивільну інфраструктуру на зброю масового ураження.

Найбільш кричущим актом такого типу війни стало навмисне руйнування Каховської гідроелектростанції. Цей теракт продемонстрував готовність Росії нищити цілі екосистеми, залишати без води сотні тисяч людей та руйнувати промисловий потенціал регіонів задля досягнення своїх тактичних військових цілей.

Окрім цього, під постійними ударами ворога перебувають:

Енергетична система України (намагання спровокувати гуманітарну катастрофу через блекаути);

Гідротехнічні споруди та цивільні водогони (штучне позбавлення мирного населення доступу до питної води);

Природні заповідники та лісові масиви (забруднення хімічними речовинами від вибухів та масштабні пожежі через обстріли).

Ще одним елементом російської стратегії руйнування стало тотальне замінування українських територій. Масштабне забруднення вибухонебезпечними предметами не лише блокує відновлення постраждалих громад, а й завдає колосальної шкоди українським ґрунтам та підземним водам.

Представники оборонного відомства України закликали інституції Європейського Союзу офіційно інтегрувати протидію російському "екологічному тероризму" та кліматичним ризикам війни до майбутніх оборонних і безпекових стратегій ЄС.

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