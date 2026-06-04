Из-за атаки дронов оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту
В ночь на 4 июня российские оккупационные власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне атаки беспилотников на Севастополь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По информации российских ресурсов, движение по мосту было остановлено около 02:30. Граждан, находившихся на мосту и в зоне обзора, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания служб безопасности.
Перед этим так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке дронов и работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы якобы отражали атаку беспилотников над городом.
Оккупационные власти также утверждают, что над районами Северной стороны Севастополя, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 беспилотников. Независимого подтверждения этой информации пока нет.
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