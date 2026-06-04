Из-за атаки дронов оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту

В ночь на 4 июня российские оккупационные власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне атаки беспилотников на Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По информации российских ресурсов, движение по мосту было остановлено около 02:30. Граждан, находившихся на мосту и в зоне обзора, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания служб безопасности.

Перед этим так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке дронов и работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы якобы отражали атаку беспилотников над городом.

Оккупационные власти также утверждают, что над районами Северной стороны Севастополя, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 беспилотников. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

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