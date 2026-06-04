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Из-за атаки дронов оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту

В ВМС объяснили ослабление защиты Крымского моста

В ночь на 4 июня российские оккупационные власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне атаки беспилотников на Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По информации российских ресурсов, движение по мосту было остановлено около 02:30. Граждан, находившихся на мосту и в зоне обзора, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания служб безопасности.

Перед этим так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке дронов и работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы якобы отражали атаку беспилотников над городом.

Оккупационные власти также утверждают, что над районами Северной стороны Севастополя, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 беспилотников. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

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город Севастополь (1716) Керченский мост (390)
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Брешуть кацапи , як завжди , так як бояться отримати на горіхи
від кремлівського гобліна !!
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04.06.2026 06:55 Ответить
Коли вже тей рух зупинять остаточно !
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04.06.2026 06:56 Ответить
Колись ми раділи за атаки на кримський міст, в ітоге це закінчилось нічім. Зараза радіємо перекритттям сухопутного корідора (насправді тількі спробою) та бензиновою кризою, і чим воно закінчиться невідомо. Все це треба робити регулярно і для всього транспорту, чи надолго нас вистачить, раз-два курськ, три-чотири все взад.
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04.06.2026 07:19 Ответить
 
 