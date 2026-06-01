РФ может начать перебрасывать военные грузы через Керченский мост из-за проблем с логистикой, - ВМС

Россия может быть вынуждена использовать Керченский мост для перевозки техники и топлива после исчерпания резервов и возникновения проблем с паромной логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в настоящее время для российской стороны действуют серьезные ограничения на перевозку опасных грузов через Керченский мост.

"Я думаю, мы с вами увидим этот момент, что в какой-то период, когда их действительно уже прижмет, они, пожалуй, будут вынуждены все же начать возить по мосту опасные грузы. Там есть ограничения, и довольно серьезные, и в отношении горюче-смазочных грузов, и в отношении перевозок по железной дороге, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения тех повреждений, которые так называемый Крымский мост получил ранее", — сказал Плетенчук.

Дефицит топлива и техники может изменить ситуацию

По мнению Плетенчука, критическим фактором станет истощение запасов военной техники и топлива.

Если оккупационные войска будут испытывать нехватку ресурсов для обеспечения своих подразделений, они будут вынуждены задействовать все доступные логистические маршруты, включая Керченский мост.

Представитель ВМС также напомнил, что железнодорожные паромы, которые ранее использовались для перевозки грузов между Россией и Крымом, в настоящее время не работают из-за повреждений или уничтожения.

В то же время обычные паромы не способны обеспечить транспортировку необходимых объемов военных грузов.

"Железнодорожные паромы сейчас не работают, а обычные не могут обеспечить такие объемы перевозок", — пояснил он.

Трасса Крым-Ростов важна не только для обеспечения Крыма

Комментируя информацию о возможной переброске российских операторов беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для защиты маршрута Крым–Ростов, Плетенчук подчеркнул стратегическое значение этой дороги.

По его словам, этот логистический маршрут используется не только для обеспечения оккупированного Крыма, но и для снабжения российских военных группировок на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Именно поэтому любые проблемы на этом направлении могут повлиять на обеспечение российских сил на всем южном театре боевых действий.

