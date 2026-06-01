РФ може почати перекидати військові вантажі Керченським мостом через проблеми з логістикою, - ВМС

Росія може бути змушена використовувати Керченський міст для перевезення техніки та пального після виснаження резервів і проблем із поромною логістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі для російської сторони діють серйозні обмеження щодо перевезення небезпечних вантажів через Керченський міст.

"Я думаю, ми з вами побачимо цей момент, що в якийсь період, коли їх дійсно вже притисне, вони, мабуть, будуть вимушені все ж таки почати возити мостом небезпечні вантажі. Там є обмеження, і доволі серйозні, і щодо паливно-мастильних вантажів, і до перевезень залізницею, як з безпекової точки зору, так і з точки зору тих пошкоджень, який так званий Кримський міст отримав раніше", - сказав Плетенчук.

Дефіцит пального та техніки може змінити ситуацію

На думку Плетенчука, критичним фактором стане виснаження запасів військової техніки та пального.

Якщо окупаційні війська відчуватимуть нестачу ресурсів для забезпечення своїх підрозділів, вони будуть змушені залучати всі доступні логістичні маршрути, включно з Керченським мостом.

Речник ВМС також нагадав, що залізничні пороми, які раніше використовувалися для перевезення вантажів між Росією та Кримом, наразі не працюють через пошкодження або знищення.

Водночас звичайні пороми не здатні забезпечити транспортування необхідних обсягів військових вантажів.

"Залізничні пороми зараз не працюють, а звичайні не можуть забезпечити таких обсягів перевезень", - пояснив він.

Траса Крим-Ростов важлива не лише для забезпечення Криму

Коментуючи інформацію про можливе перекидання російських операторів безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для захисту маршруту Крим–Ростов, Плетенчук наголосив на стратегічному значенні цієї дороги.

За його словами, цей логістичний маршрут використовується не лише для забезпечення окупованого Криму, а й для постачання російських військових угруповань на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Саме тому будь-які проблеми на цьому напрямку можуть впливати на забезпечення російських сил на всьому південному театрі бойових дій.

