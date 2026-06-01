УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12868 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація навколо Керченського мосту Удар по Керченському мосту
1 045 7

РФ може почати перекидати військові вантажі Керченським мостом через проблеми з логістикою, - ВМС

ВМС: РФ може змінити логістику постачання до Криму через нестачу ресурсів

Росія може бути змушена використовувати Керченський міст для перевезення техніки та пального після виснаження резервів і проблем із поромною логістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, наразі для російської сторони діють серйозні обмеження щодо перевезення небезпечних вантажів через Керченський міст.

"Я думаю, ми з вами побачимо цей момент, що в якийсь період, коли їх дійсно вже притисне, вони, мабуть, будуть вимушені все ж таки почати возити мостом небезпечні вантажі. Там є обмеження, і доволі серйозні, і щодо паливно-мастильних вантажів, і до перевезень залізницею, як з безпекової точки зору, так і з точки зору тих пошкоджень, який так званий Кримський міст отримав раніше", - сказав Плетенчук.

Дефіцит пального та техніки може змінити ситуацію

На думку Плетенчука, критичним фактором стане виснаження запасів військової техніки та пального.

Якщо окупаційні війська відчуватимуть нестачу ресурсів для забезпечення своїх підрозділів, вони будуть змушені залучати всі доступні логістичні маршрути, включно з Керченським мостом.

Речник ВМС також нагадав, що залізничні пороми, які раніше використовувалися для перевезення вантажів між Росією та Кримом, наразі не працюють через пошкодження або знищення.

Водночас звичайні пороми не здатні забезпечити транспортування необхідних обсягів військових вантажів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заборонила електромобілі на Кримському мосту через страх підриву

"Залізничні пороми зараз не працюють, а звичайні не можуть забезпечити таких обсягів перевезень", - пояснив він.

Траса Крим-Ростов важлива не лише для забезпечення Криму

Коментуючи інформацію про можливе перекидання російських операторів безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для захисту маршруту Крим–Ростов, Плетенчук наголосив на стратегічному значенні цієї дороги.

За його словами, цей логістичний маршрут використовується не лише для забезпечення окупованого Криму, а й для постачання російських військових угруповань на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Саме тому будь-які проблеми на цьому напрямку можуть впливати на забезпечення російських сил на всьому південному театрі бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дроновий контроль трас у Криму більше впливає на цивільних, ніж на військових РФ, - ВМС

Автор: 

ВМС (1448) Керченський міст (521) Плетенчук Дмитро (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так то мрія, вантажівки з боезаресами і вибухівкою....

Як сказали фільмі "Операція Валькірія" : любу проблему можна вирішити, якщо правильно розподілити вибухівку.
показати весь коментар
01.06.2026 12:42 Відповісти
ну тоді як в пробці там стане колона-дві, можна й міст добивати
показати весь коментар
01.06.2026 12:48 Відповісти
не буде там віськової логістики. Наразі через Керченський міст заборонено рух вантажівок, електромобілів, гібридів та будь-яких транспортних засобів, що пересуваються без вікон ззаду (вантажні та вантажопасажирські фургони, мікроавтобуси зі знятими сидіннями).
Легкові авто скануються, багаж перевіряють, а в деяких випадках (наприклад, при наявності автобоксів і автохолодильників) направляють на ручний огляд.
показати весь коментар
01.06.2026 12:50 Відповісти
нима з початку війни та й досі немає вогневого контролю за перхідами чаплинка та каланчак . Хоча є і завжди були всі можливості. якщо б йбашили по цім 2м точкам той керченській міст був би безпорадний. але путін з владою мабудь домовилися .і ******** 4й рік на південь України з Криму російські війська
показати весь коментар
01.06.2026 13:02 Відповісти
Ви, головне, вантажте побільше у вагони і швидкість на максимумі тримайте, щоб булькнуло так, як треба. (а може і бабахнуло?..)
показати весь коментар
01.06.2026 13:19 Відповісти
Керченський міст, траса Крим-Ростов це як в тирі гарні мішені для ВСУ. Можна потренуватись в стрільбі і користь в наявні. Бо без логістики кацапські вояки воювати не будуть. Тому будемо спостерігати скиглення, призиви до міжнародного права, морадерство місцевого населення, пиття води з чорного моря і тікання до самої Москви, як це було в 1941р.
показати весь коментар
01.06.2026 14:17 Відповісти
Виникає декілька питань.
Чи далеко від мосту стався землетрус?
Чи строго воспрєщаєтся куріть на мосту?
Чи заборонено на мосту слухати пісню "розавий фламінго дітя заката"?
показати весь коментар
01.06.2026 14:38 Відповісти
 
 