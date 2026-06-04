Через атаку дронів окупанти призупинили рух Кримським мостом

У ніч на 4 червня російська окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття руху автотранспорту Кримським мостом на тлі атаки безпілотників на Севастополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За інформацією російських ресурсів, рух мостом було зупинено близько 02:30. Громадян, які перебували на мосту та в зоні огляду, закликали зберігати спокій і виконувати вказівки служб безпеки.

Перед цим так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку дронів і роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО та мобільні вогневі групи нібито відбивали атаку безпілотників над містом.

Окупаційна влада також стверджує, що над районами Північної сторони Севастополя, Стрілецької бухти та Інкермана було збито понад 20 безпілотників. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Що передувало?

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, Севастополь зазнав масованої ракетно-дронової атаки. Развожаєв стверджував, що місто атакували ракетами Storm Shadow. Зафіксовано кілька влучань.

Зокрема, ракета влучила у будівлю Південного управління Центрального банку. Загорівся дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони. На Ластовій площі ударною хвилею пошкоджено 8-поверховий багатоквартирний будинок.