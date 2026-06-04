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Через атаку дронів окупанти призупинили рух Кримським мостом

У ВМС пояснили зменшення захисту Кримського мосту

У ніч на 4 червня російська окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття руху автотранспорту Кримським мостом на тлі атаки безпілотників на Севастополь.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За інформацією російських ресурсів, рух мостом було зупинено близько 02:30. Громадян, які перебували на мосту та в зоні огляду, закликали зберігати спокій і виконувати вказівки служб безпеки.

Перед цим так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку дронів і роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО та мобільні вогневі групи нібито відбивали атаку безпілотників над містом.

Окупаційна влада також стверджує, що над районами Північної сторони Севастополя, Стрілецької бухти та Інкермана було збито понад 20 безпілотників. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Що передувало?

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, Севастополь зазнав масованої ракетно-дронової атаки. Развожаєв стверджував, що місто атакували ракетами Storm Shadow. Зафіксовано кілька влучань.

Зокрема, ракета влучила у будівлю Південного управління Центрального банку. Загорівся дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони. На Ластовій площі ударною хвилею пошкоджено 8-поверховий багатоквартирний будинок.

Автор: 

Севастополь (553) Керченський міст (522)
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Брешуть кацапи , як завжди , так як бояться отримати на горіхи
від кремлівського гобліна !!
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04.06.2026 06:55 Відповісти
Коли вже тей рух зупинять остаточно !
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04.06.2026 06:56 Відповісти
Колись ми раділи за атаки на кримський міст, в ітоге це закінчилось нічім. Зараза радіємо перекритттям сухопутного корідора (насправді тількі спробою) та бензиновою кризою, і чим воно закінчиться невідомо. Все це треба робити регулярно і для всього транспорту, чи надолго нас вистачить, раз-два курськ, три-чотири все взад.
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04.06.2026 07:19 Відповісти
 
 