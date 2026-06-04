2548 раненых и 20 тысяч похищенных детей: Буданов заявил, что РФ ведет спланированную войну на уничтожение нации
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал обращение в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Глава ОП подчеркнул, что действия оккупантов являются четко спланированным геноцидом украинской нации, сообщает Цензор.НЕТ.
Статистика российского террора
Кирилл Буданов привел официальные данные о потерях среди самых юных украинцев:
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707 детей - убиты российскими военными;
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2 548 детей - получили ранения и были искалечены в результате взрывов;
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Более 20 000 детей - похищены, депортированы и силой вывезены оккупантами из родных домов.
По словам главы Офиса Президента, удары по гражданской инфраструктуре и детям не являются случайностью. Это системная кампания врага, направленная на уничтожение украинской истории, памяти и генофонда страны.
"Все, что делают россияне, - это геноцид. Системная и четко спланированная попытка уничтожить украинскую нацию. Они сознательно целятся в наших детей, совершая военные преступления, которым нет оправдания. Они уничтожают нашу историю, нашу память и пытаются физически убить наше будущее", - заявил Кирилл Буданов.
Глава ОПУ подчеркнул, что Украина никогда не простит этих преступлений России. Ни один военный преступник - от тех, кто отдавал приказы на обстрелы, до непосредственных исполнителей - не сможет избежать наказания.
Буданов резюмировал, что сегодня важнейшей обязанностью государства и Офиса Президента является возвращение каждого похищенного Россией ребенка домой и донесение полной правды о российском терроре до всего мира.
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Джерело: https://censor.net/n4006541