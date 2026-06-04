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Новости Дети - жертвы войны
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2548 раненых и 20 тысяч похищенных детей: Буданов заявил, что РФ ведет спланированную войну на уничтожение нации

Буданов прокомментировал гибель 707 детей в результате агрессии РФ

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал обращение в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Глава ОП подчеркнул, что действия оккупантов являются четко спланированным геноцидом украинской нации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Статистика российского террора

Кирилл Буданов привел официальные данные о потерях среди самых юных украинцев:

  • 707 детей - убиты российскими военными;

  • 2 548 детей - получили ранения и были искалечены в результате взрывов;

  • Более 20 000 детей - похищены, депортированы и силой вывезены оккупантами из родных домов.

По словам главы Офиса Президента, удары по гражданской инфраструктуре и детям не являются случайностью. Это системная кампания врага, направленная на уничтожение украинской истории, памяти и генофонда страны.

"Все, что делают россияне, - это геноцид. Системная и четко спланированная попытка уничтожить украинскую нацию. Они сознательно целятся в наших детей, совершая военные преступления, которым нет оправдания. Они уничтожают нашу историю, нашу память и пытаются физически убить наше будущее", - заявил Кирилл Буданов.

Глава ОПУ подчеркнул, что Украина никогда не простит этих преступлений России. Ни один военный преступник - от тех, кто отдавал приказы на обстрелы, до непосредственных исполнителей - не сможет избежать наказания.

Буданов резюмировал, что сегодня важнейшей обязанностью государства и Офиса Президента является возвращение каждого похищенного Россией ребенка домой и донесение полной правды о российском терроре до всего мира.

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Буданов Кирилл (596) россия (97789) дети войны (101) война в Украине (8401)
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Топ комментарии
+6
Навіть в угорців в Україні вже більше прав ніж в самих українців 🤦 на кого зелена влада працює? Точно не на Україну..
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04.06.2026 15:03 Ответить
+5
А чи не буданов казав , що війни не буде?
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04.06.2026 15:01 Ответить
+2
а, чудо юдо клан не веде війну на знищення україни?
мародерство, це не воєнний злочин?

В Україні до критичної інфраструктури віднесено третину релігійних організацій
Джерело: https://censor.net/n4006541
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04.06.2026 15:08 Ответить
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А чи не буданов казав , що війни не буде?
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04.06.2026 15:01 Ответить
Навіть в угорців в Україні вже більше прав ніж в самих українців 🤦 на кого зелена влада працює? Точно не на Україну..
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04.06.2026 15:03 Ответить
а, чудо юдо клан не веде війну на знищення україни?
мародерство, це не воєнний злочин?

В Україні до критичної інфраструктури віднесено третину релігійних організацій
Джерело: https://censor.net/n4006541
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04.06.2026 15:08 Ответить
Це той дядько, що каву у Криму обіцяв пити у 2023 році? Містер очевидність блд.
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04.06.2026 15:22 Ответить
А буданов не усвідомлює,що цих смертях винуватий і він. Бо він,будучи "розвідником" проспав,чи просто --дурак,підготовку і напад цих варварів,адже буданов відкрито заявляв, що операції по вагнерівцям не було Буданов виступив проти Червінського і запевняв,що будемо пити каву в Ялті. Балабол і піащик--слідкуй за туалетним папіром в туалеті і олівцями в ОП. Це твій рівень.
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04.06.2026 15:23 Ответить
Буданову все ж варто менше триндіти-більш думати і працювати в плані патріотичного виховання і навчання молоді.******* змі,соцмережі,школа мають набагато ширші можливості і засоби для формування національної свідомості підростаючого покоління.
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04.06.2026 15:26 Ответить
Чому ж той самий Буданов не скаже і не нагадає : А хто ж здав тих самих діточок на поталу росіянам ? Хто не організував іх вчасну євакуацію ще до повномасштабного вторгнення? Так, держава мала опікуватися і дбати про захист цих дітей. Представник держави є іі очільник..... Але він у той час був дуже зайнятий катанням на лижах у Буковелі і пожиранням горілки зі своіми друзяками- дуже був зайнятий.... Та ще й шашлики травнені готував- куди там до дітей було... Хоча ж свою родину і батьків вивіз за кордон дуже вчасно.... Знайшов час....А тепер театральні сльози вони льють і імітують повернення дітей......Хай скаже - скільки десятків дітей вже повернули з тих відданих 20 тисяч?
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04.06.2026 15:51 Ответить
 
 