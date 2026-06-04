2548 поранених та 20 тисяч викрадених дітей: Буданов заявив, що РФ веде сплановану війну на знищення нації
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив звернення у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Очільник ОП наголосив, що дії окупантів є чітко спланованим геноцидом української нації, інформує Цензор.НЕТ.
Статистика російського терору
Кирило Буданов навів офіційні дані щодо втрат серед наймолодших українців:
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707 дітей — вбито російськими військовими;
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2 548 дітей — дістали поранення та були скалічені внаслідок вибухів;
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Понад 20 000 дітей - викрадені, депортовані та силою вивезені окупантами з рідних домівок.
За словами Керівника Офісу Президента, удари по цивільній інфраструктурі та дітях не є випадковістю. Це системна кампанія ворога, спрямована на нівелювання української історії, пам'яті та генофонду країни.
"Усе, що роблять росіяни, – це геноцид. Системне й чітко сплановане намагання знищити українську націю. Вони свідомо цілять у наших дітей, скоюючи воєнні злочини, яким немає виправдання. Вони нищать нашу історію, нашу пам’ять і намагаються фізично вбити наше майбутнє", - заявив Кирило Буданов.
Очільник ОПУ підкреслив, що Україна ніколи не пробачить цих злочинів Росії. Жоден воєнний злочинець — від тих, хто віддавав накази на обстріли, до безпосередніх виконавців — не зможе уникнути покарання.
Буданов резюмував, що сьогодні найважливішим обов’язком держави та Офісу Президента є повернення кожної викраденої Росією дитини додому та донесення повної правди про російський терор до всього світу.
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Джерело: https://censor.net/n4006541