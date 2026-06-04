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Новини Діти - жертви війни
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2548 поранених та 20 тисяч викрадених дітей: Буданов заявив, що РФ веде сплановану війну на знищення нації

Буданов прокоментував загибель 707 дітей від агресії РФ

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив звернення у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Очільник ОП наголосив, що дії окупантів є чітко спланованим геноцидом української нації, інформує Цензор.НЕТ.

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Статистика російського терору

Кирило Буданов навів офіційні дані щодо втрат серед наймолодших українців:

  • 707 дітей — вбито російськими військовими;

  • 2 548 дітей — дістали поранення та були скалічені внаслідок вибухів;

  • Понад 20 000 дітей - викрадені, депортовані та силою вивезені окупантами з рідних домівок.

За словами Керівника Офісу Президента, удари по цивільній інфраструктурі та дітях не є випадковістю. Це системна кампанія ворога, спрямована на нівелювання української історії, пам'яті та генофонду країни.

"Усе, що роблять росіяни, – це геноцид. Системне й чітко сплановане намагання знищити українську націю. Вони свідомо цілять у наших дітей, скоюючи воєнні злочини, яким немає виправдання. Вони нищать нашу історію, нашу пам’ять і намагаються фізично вбити наше майбутнє", - заявив Кирило Буданов.

Очільник ОПУ підкреслив, що Україна ніколи не пробачить цих злочинів Росії. Жоден воєнний злочинець — від тих, хто віддавав накази на обстріли, до безпосередніх виконавців — не зможе уникнути покарання.

Буданов резюмував, що сьогодні найважливішим обов’язком держави та Офісу Президента є повернення кожної викраденої Росією дитини додому та донесення повної правди про російський терор до всього світу.

Також дивіться: "У них відібрали майбутнє": Зеленський заявив, що Росія вбила вже щонайменше 707 українських дітей. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (630) росія (70300) діти війни (136) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+6
Навіть в угорців в Україні вже більше прав ніж в самих українців 🤦 на кого зелена влада працює? Точно не на Україну..
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04.06.2026 15:03 Відповісти
+5
А чи не буданов казав , що війни не буде?
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04.06.2026 15:01 Відповісти
+2
а, чудо юдо клан не веде війну на знищення україни?
мародерство, це не воєнний злочин?

В Україні до критичної інфраструктури віднесено третину релігійних організацій
Джерело: https://censor.net/n4006541
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04.06.2026 15:08 Відповісти
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А чи не буданов казав , що війни не буде?
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04.06.2026 15:01 Відповісти
Навіть в угорців в Україні вже більше прав ніж в самих українців 🤦 на кого зелена влада працює? Точно не на Україну..
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04.06.2026 15:03 Відповісти
а, чудо юдо клан не веде війну на знищення україни?
мародерство, це не воєнний злочин?

В Україні до критичної інфраструктури віднесено третину релігійних організацій
Джерело: https://censor.net/n4006541
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04.06.2026 15:08 Відповісти
Це той дядько, що каву у Криму обіцяв пити у 2023 році? Містер очевидність блд.
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04.06.2026 15:22 Відповісти
А буданов не усвідомлює,що цих смертях винуватий і він. Бо він,будучи "розвідником" проспав,чи просто --дурак,підготовку і напад цих варварів,адже буданов відкрито заявляв, що операції по вагнерівцям не було Буданов виступив проти Червінського і запевняв,що будемо пити каву в Ялті. Балабол і піащик--слідкуй за туалетним папіром в туалеті і олівцями в ОП. Це твій рівень.
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04.06.2026 15:23 Відповісти
Буданову все ж варто менше триндіти-більш думати і працювати в плані патріотичного виховання і навчання молоді.******* змі,соцмережі,школа мають набагато ширші можливості і засоби для формування національної свідомості підростаючого покоління.
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04.06.2026 15:26 Відповісти
Чому ж той самий Буданов не скаже і не нагадає : А хто ж здав тих самих діточок на поталу росіянам ? Хто не організував іх вчасну євакуацію ще до повномасштабного вторгнення? Так, держава мала опікуватися і дбати про захист цих дітей. Представник держави є іі очільник..... Але він у той час був дуже зайнятий катанням на лижах у Буковелі і пожиранням горілки зі своіми друзяками- дуже був зайнятий.... Та ще й шашлики травнені готував- куди там до дітей було... Хоча ж свою родину і батьків вивіз за кордон дуже вчасно.... Знайшов час....А тепер театральні сльози вони льють і імітують повернення дітей......Хай скаже - скільки десятків дітей вже повернули з тих відданих 20 тисяч?
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04.06.2026 15:51 Відповісти
 
 