В Украине добавили 51 препарат в программу "Доступні ліки"

Кабинет Министров принял решение расширить программу "Доступні ліки". С июля украинцы смогут получать новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний бесплатно или с доплатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые возможности для пациентов

По словам министра, в обновленный перечень вошло 51 международное непатентованное название лекарственных средств.

Речь идет о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Они применяются для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности, нарушений ритма, профилактики тромбообразования и снижения уровня холестерина.

Также эти лекарства предназначены для пациентов после инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта.

По словам Ляшко, речь идет о 51 международном непатентованном названии лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Читайте также: В мае Нацслужба здравоохранения выплатила более 16 миллиардов на медицинские программы: куда пошли средства?

Что входит в новый перечень

Национальная служба здоровья Украины обнародовала полный список препаратов. В него включены как новые монопрепараты, так и комбинированные средства.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин преждевременной смертности в Украине. Доступ к новым позициям программы позволит большему количеству пациентов лечиться без значительных затрат.

Читайте также: Минздрав "разблокирует" некоторых медиков по запросу Минобороны, — Ляшко. ВИДЕО