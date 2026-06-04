В Украине добавили 51 препарат в программу "Доступні ліки"
Кабинет Министров принял решение расширить программу "Доступні ліки". С июля украинцы смогут получать новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний бесплатно или с доплатой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook.
Новые возможности для пациентов
По словам министра, в обновленный перечень вошло 51 международное непатентованное название лекарственных средств.
Речь идет о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Они применяются для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности, нарушений ритма, профилактики тромбообразования и снижения уровня холестерина.
Также эти лекарства предназначены для пациентов после инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта.
По словам Ляшко, речь идет о 51 международном непатентованном названии лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Что входит в новый перечень
Национальная служба здоровья Украины обнародовала полный список препаратов. В него включены как новые монопрепараты, так и комбинированные средства.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин преждевременной смертности в Украине. Доступ к новым позициям программы позволит большему количеству пациентов лечиться без значительных затрат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль