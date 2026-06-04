В Україні додали 51 препарат до програми "Доступні ліки"

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розширити програму Доступні ліки. З липня українці зможуть отримувати нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань безоплатно або з доплатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко написав у Фейсбук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові можливості для пацієнтів

За словами міністра, до оновленого переліку увійшла 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Йдеться про препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Вони застосовуються для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень ритму, профілактики тромбоутворення та зниження рівня холестерину.

Також ці ліки призначені для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.

За словами Ляшка, йдеться про 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Також читайте: У травні Нацслужба здоров’я сплатила понад 16 мільярдів на медичні програми: куди пішли кошти?

Що входить до нового переліку

Національна служба здоров’я України оприлюднила повний список препаратів. До нього включені як нові монопрепарати, так і комбіновані засоби.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смертності в Україні. Доступ до нових позицій програми дозволить більшій кількості пацієнтів лікуватися без значних витрат.

Також читайте: МОЗ "розброньовує" деяких медиків на запит Міноборони, - Ляшко. ВIДЕО