Удар по Запорожью 4 июня: число пострадавших возросло до 16
Увеличилось число пострадавших в результате российского удара по Запорожью 4 июня. По состоянию на утро известно о 16 человек, среди них - 9-летний ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент известно уже о 16 пострадавших.
Среди раненых - 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Российские войска вечером 4 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома и общественный транспорт, есть пострадавшие среди мирных жителей.
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Kravchenko Igor
показать весь комментарий05.06.2026 08:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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