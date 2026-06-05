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Новости Атака на Запорожье
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Удар по Запорожью 4 июня: число пострадавших возросло до 16

Запорожье после обстрела РФ: 16 раненых и пожары в городе

Увеличилось число пострадавших в результате российского удара по Запорожью 4 июня. По состоянию на утро известно о 16 человек, среди них - 9-летний ребенок. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент известно уже о 16 пострадавших.

Среди раненых - 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска вечером 4 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома и общественный транспорт, есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Автор: 

Запорожье (2922) обстрел (33004) Запорожская область (4414) Запорожский район (585)
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Федоров не постраждав - значить все ок .
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05.06.2026 08:55 Ответить
 
 