Удар по Запорожью 4 июня: число пострадавших возросло до 16

Увеличилось число пострадавших в результате российского удара по Запорожью 4 июня. По состоянию на утро известно о 16 человек, среди них - 9-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент известно уже о 16 пострадавших.

Среди раненых - 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска вечером 4 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома и общественный транспорт, есть пострадавшие среди мирных жителей.

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