Российские атаки в Сумской области унесли жизни 2 человек, еще 15 пострадали, среди них дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российские оккупационные войска совершили массированные атаки на приграничные и тыловые населенные пункты Сумской области.
Враг активно применял против мирного населения управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате вражеских ударов погибли двое гражданских лиц, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - пятеро детей. Правоохранители зафиксировали последствия ударов в пяти общинах области:
Ямпольская громада
В результате прямого попадания вражеского ударного БПЛА на территории громады погибли два человека: 57-летняя женщина и 44-летний мужчина.
Кроме того, ранения получили семь человек:
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двое детей - 1-летний мальчик и 11-летняя девочка;
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пять женщин в возрасте 37, 39, 57, 75 и 78 лет.
Ударной волной и осколками повреждено здание местного магазина и три автомобиля.
Конотопская громада
Российский беспилотник попал непосредственно в частный жилой дом. В результате взрыва пострадала целая семья. Ранения получили трое детей в возрасте 2, 9 и 15 лет, а также 37-летняя женщина и 47-летний мужчина. Всего в громаде зафиксировано повреждение четырех частных домов.
Белопольская, Путивльская и Глуховская громады
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В Белопольской громаде оккупанты сбросили взрывное устройство с дрона прямо на автомобиль. Ранения получили двое мужчин (37 и 54 лет). Также были повреждены транспортные средства и один жилой дом.
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В Путивльской громаде вражеский дрон-камикадзе атаковал грузовик. Ранения получил 43-летний водитель, сам грузовой автомобиль существенно поврежден.
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В Глуховской громаде под обстрел попало местное предприятие. Там были разрушены хозяйственные помещения, а в результате взрывов снарядов погиб и был ранен домашний скот.
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всі новини розділені по регіонах чи по селах , і ніби соромиться пан Бутусов і ко сказати За день по країні вбито 30 і поранено 100 цивільних