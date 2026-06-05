Російські атаки на Сумщині забрали життя 2 людей, ще 15 постраждали, серед них діти. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на прикордонні та тилові громади Сумської області.
Ворог активно застосовував проти мирного населення керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних громадян, ще 15 людей отримали поранення різного ступеня важкості, серед них - п'ятеро дітей. Правоохоронці зафіксували наслідки ударів у п'яти громадах області:
Ямпільська громада
Внаслідок прямого влучання ворожого ударного БпЛА на території громади загинули двоє людей: 57-річна жінка та 44-річний чоловік.
Окрім цього, поранення отримали семеро осіб:
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двоє дітей — 1-річний хлопчик та 11-річна дівчинка;
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п'ятеро жінок віком 37, 39, 57, 75 та 78 років.
Ударною хвилею та уламками пошкоджено будівлю місцевого магазину та три автомобілі.
Конотопська громада
Російський безпілотник поцілив безпосередньо в приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху постраждала ціла родина. Поранення отримали троє дітей віком 2, 9 та 15 років, а також 37-річна жінка та 47-річний чоловік. Загалом у громаді зафіксовано пошкодження чотирьох приватних осель.
Білопільська, Путивльська та Глухівська громади
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У Білопільській громаді окупанти скинули вибуховий пристрій з дрона прямо на автомобіль. Поранення отримали двоє чоловіків (37 та 54 років). Також зазнали пошкоджень транспортні засоби та один житловий будинок.
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У Путивльській громаді ворожий дрон-камікадзе атакував вантажівку. Поранення дістав 43-річний водій, сам вантажний автомобіль суттєво пошкоджено.
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У Глухівській громаді під обстріл потрапило місцеве підприємство. Там руйнувань зазнало господарське приміщення, а через розриви снарядів загинула та була поранена свійська худоба.
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