Удар по Запоріжжю 4 червня: кількість постраждалих зросла до 16

Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки 4 червня на Запоріжжя. Станом на ранок відомо про 16 людей, серед них 9-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих.

Серед поранених - 9-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська ввечері 4 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт, є постраждалі серед мирних жителів.

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