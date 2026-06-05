Удар по Запоріжжю 4 червня: кількість постраждалих зросла до 16
Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки 4 червня на Запоріжжя. Станом на ранок відомо про 16 людей, серед них 9-річна дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих.
Серед поранених - 9-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Російські війська ввечері 4 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт, є постраждалі серед мирних жителів.
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Kravchenko Igor
показати весь коментар05.06.2026 08:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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