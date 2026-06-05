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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Удар по Запоріжжю 4 червня: кількість постраждалих зросла до 16

Запоріжжя після обстрілу РФ: 16 поранених та пожежі в місті

Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки 4 червня на Запоріжжя. Станом на ранок відомо про 16 людей, серед них 9-річна дитина. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих.

Серед поранених - 9-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська ввечері 4 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт, є постраждалі серед мирних жителів.

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Автор: 

Запоріжжя (2572) обстріл (34353) Запорізька область (4936) Запорізький район (593)
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Федоров не постраждав - значить все ок .
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05.06.2026 08:55 Відповісти
 
 