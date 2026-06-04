Окупанти атакували Запоріжжя дронами: пошкоджена багатоповерхівка, 11 поранених, є загибла. ФОТОрепортаж. (оновлено)
Російські війська ввечері 4 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт, є постраждалі серед мирних жителів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у його офіційному Tелеграм-каналі.
Удар по житлу та перші наслідки
За словами Федорова, внаслідок одного з ударів було зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено сусідні домоволодіння.
"Чергова ворожа атака по Запорізькому району. Під удар потрапив приватний будинок. Оселя зруйнована, пошкоджень зазнали й сусідні домоволодіння. Поранення отримала 53-річна жінка", – повідомив він.
Друга хвиля атаки та нові руйнування
Під час атаки російські безпілотники влучили поблизу громадського транспорту. Спочатку повідомлялося, що у цьому випадку постраждалих немає.
Згодом стало відомо про нові руйнування. Ворог продовжив атаку на місто. Унаслідок цього було пошкоджено ще один будинок.
Оновлена інформація
Пізніше Федоров додав, що поранені троє людей. Двоє чоловіків та жінка дістали поранень. Жінка перебуває у важкому стані. Всім надають медичну допомогу.
Згодом він уточнив, що кількість поранених збільшилася до десяти.
Оновлена інформація
О 23:30 очільник ОВА повідомив, що унаслідок російської атаки у Запоріжжі загинула жінка, поранень зазнали 11 осіб.
"Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки", - написав він у Телеграмі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль