На Черниговщине военнослужащему объявили подозрение за отрицание агрессии России, - ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении военнослужащему, который самовольно покинул место службы и публично отрицал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
Как пепедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
В ГБР отмечают, что противодействие преступлениям против основ национальной безопасности, в частности случаям оправдания и отрицания российской агрессии, является одним из приоритетных направлений работы ведомства.
Что установило следствие
По данным следствия, в январе 2026 года на территории воинской части в Черниговской области военнослужащий во время общения с сослуживцами неоднократно заявлял, что войны якобы не существует, а вторжение России в Украину отрицал.
Также он распространял утверждения о том, что события, связанные с российской агрессией, являются "инсценировкой". Следствие считает, что эти высказывания воспроизводили российские пропагандистские нарративы и распространялись среди военных.
Квалификация и возможное наказание
Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ) и ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы).
Санкция самой тяжкой из статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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