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Новости Агрессия России против Украины
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На Черниговщине военнослужащему объявили подозрение за отрицание агрессии России, - ГБР

военнослужащий, ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении военнослужащему, который самовольно покинул место службы и публично отрицал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Как пепедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

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В ГБР отмечают, что противодействие преступлениям против основ национальной безопасности, в частности случаям оправдания и отрицания российской агрессии, является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Что установило следствие

По данным следствия, в январе 2026 года на территории воинской части в Черниговской области военнослужащий во время общения с сослуживцами неоднократно заявлял, что войны якобы не существует, а вторжение России в Украину отрицал.

Также он распространял утверждения о том, что события, связанные с российской агрессией, являются "инсценировкой". Следствие считает, что эти высказывания воспроизводили российские пропагандистские нарративы и распространялись среди военных.

Квалификация и возможное наказание

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ) и ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы).

Санкция самой тяжкой из статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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военнослужащие (6489) ГБР (3444)
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Топ комментарии
+3
А чого на одного дезертира лише дві структури? Потрібно більше, бо не впораються.
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05.06.2026 11:27 Ответить
+3
Бусифікована *****
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05.06.2026 11:47 Ответить
+2
тому й дезертир... бо "агресії немає", "війни немає". яка "цінність" того біосміття? - негативна.
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05.06.2026 11:19 Ответить
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тому й дезертир... бо "агресії немає", "війни немає". яка "цінність" того біосміття? - негативна.
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05.06.2026 11:19 Ответить
А чого на одного дезертира лише дві структури? Потрібно більше, бо не впораються.
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05.06.2026 11:27 Ответить
Війни нема - є інсценування - ми актори - солдат
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05.06.2026 11:29 Ответить
Він в школі не вивчав математику.
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05.06.2026 11:36 Ответить
Цікаво що попам московської церкви в Україні які славлять ***** та гундяя такі підозри не оголошують.
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05.06.2026 11:38 Ответить
як він у війську опинився ? бусифікований? Це добре що воно просто язиком срало, а як би здав кацапам наші позиції або конвой розстріляв і втік
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05.06.2026 11:45 Ответить
Думаєш, таких мало?
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05.06.2026 12:41 Ответить
Бусифікована *****
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05.06.2026 11:47 Ответить
А ти очікував, що тракторист, покалічений і запханий в бус зграєю бугаїв у пікселі, які, чомусь, воюють не з кацапами на фронті, а з цивільними українцями в тилу, раптом стане полум"яним патріотом і захоче загинути за тих бугаїв?
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05.06.2026 12:44 Ответить
Прикольно жити в Британіїї правда? І судити як нам жити тут
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05.06.2026 12:49 Ответить
Не знаю, я в Британії не був ніколи. В Києві живу.
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05.06.2026 12:55 Ответить
Це ідейний бусіфікований член пр.
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05.06.2026 12:22 Ответить
Це ганебно. Але це ж наслідки політики Голобородька і його антиукраїнського "95 кварталу". Я ще пам'ятаю, як це Чотирижди ухилянт розповідав українцям, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. То що мали думати окремі люди, в яких відсутні мізки? Винен Порошенко, а не Пуйло і тим більше Голобородько.
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05.06.2026 12:24 Ответить
 
 