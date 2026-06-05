На Черниговщине военнослужащему объявили подозрение за отрицание агрессии России, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении военнослужащему, который самовольно покинул место службы и публично отрицал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Как пепедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ГБР отмечают, что противодействие преступлениям против основ национальной безопасности, в частности случаям оправдания и отрицания российской агрессии, является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Что установило следствие

По данным следствия, в январе 2026 года на территории воинской части в Черниговской области военнослужащий во время общения с сослуживцами неоднократно заявлял, что войны якобы не существует, а вторжение России в Украину отрицал.

Также он распространял утверждения о том, что события, связанные с российской агрессией, являются "инсценировкой". Следствие считает, что эти высказывания воспроизводили российские пропагандистские нарративы и распространялись среди военных.

Квалификация и возможное наказание

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ) и ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы).

Санкция самой тяжкой из статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Охранял военные эшелоны РФ с оружием: СБУ и ГБР задержали предателя в Херсоне. ФОТО