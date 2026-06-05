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Новини Агресія Росії проти України
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На Чернігівщині військовослужбовцю оголосили підозру за заперечення агресії Росії, - ДБР

військовослужбовець,дбр

Працівники Державне бюро розслідувань спільно зі Служба безпеки України повідомили про підозру військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби та публічно заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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У ДБР зазначають, що протидія злочинам проти основ національної безпеки, зокрема випадкам виправдовування та заперечення російської агресії, є одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

Що встановило слідство

За даними слідства, у січні 2026 року на території військової частини в Чернігівській області військовослужбовець під час спілкування з побратимами неодноразово заявляв, що війни нібито не існує, а вторгнення Росії в Україну заперечував.

Також він поширював твердження про те, що події, пов’язані з російською агресією, є "інсценуванням". Слідство вважає, що ці висловлювання відтворювали російські пропагандистські наративи та поширювалися серед військових.

Кваліфікація та можливе покарання

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби).

Санкція найтяжчої зі статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

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військовослужбовці (5192) ДБР (3949)
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Топ коментарі
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Бусифікована *****
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05.06.2026 11:47 Відповісти
+2
тому й дезертир... бо "агресії немає", "війни немає". яка "цінність" того біосміття? - негативна.
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05.06.2026 11:19 Відповісти
+2
А чого на одного дезертира лише дві структури? Потрібно більше, бо не впораються.
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05.06.2026 11:27 Відповісти
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тому й дезертир... бо "агресії немає", "війни немає". яка "цінність" того біосміття? - негативна.
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05.06.2026 11:19 Відповісти
А чого на одного дезертира лише дві структури? Потрібно більше, бо не впораються.
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05.06.2026 11:27 Відповісти
Війни нема - є інсценування - ми актори - солдат
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05.06.2026 11:29 Відповісти
Він в школі не вивчав математику.
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05.06.2026 11:36 Відповісти
Цікаво що попам московської церкви в Україні які славлять ***** та гундяя такі підозри не оголошують.
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05.06.2026 11:38 Відповісти
як він у війську опинився ? бусифікований? Це добре що воно просто язиком срало, а як би здав кацапам наші позиції або конвой розстріляв і втік
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05.06.2026 11:45 Відповісти
Бусифікована *****
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05.06.2026 11:47 Відповісти
Це ідейний бусіфікований член пр.
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05.06.2026 12:22 Відповісти
Це ганебно. Але це ж наслідки політики Голобородька і його антиукраїнського "95 кварталу". Я ще пам'ятаю, як це Чотирижди ухилянт розповідав українцям, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. То що мали думати окремі люди, в яких відсутні мізки? Винен Порошенко, а не Пуйло і тим більше Голобородько.
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05.06.2026 12:24 Відповісти
 
 