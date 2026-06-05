На Чернігівщині військовослужбовцю оголосили підозру за заперечення агресії Росії, - ДБР

Працівники Державне бюро розслідувань спільно зі Служба безпеки України повідомили про підозру військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби та публічно заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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У ДБР зазначають, що протидія злочинам проти основ національної безпеки, зокрема випадкам виправдовування та заперечення російської агресії, є одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

Що встановило слідство

За даними слідства, у січні 2026 року на території військової частини в Чернігівській області військовослужбовець під час спілкування з побратимами неодноразово заявляв, що війни нібито не існує, а вторгнення Росії в Україну заперечував.

Також він поширював твердження про те, що події, пов’язані з російською агресією, є "інсценуванням". Слідство вважає, що ці висловлювання відтворювали російські пропагандистські наративи та поширювалися серед військових.

Кваліфікація та можливе покарання

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби).

Санкція найтяжчої зі статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

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