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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Атака дронов на Чернигов: 6 раненых и 37 поврежденных автомобилей

Удар БПЛА по Чернигову: шесть раненых и 37 поврежденных автомобилей

В Чернигове "шахид" попал в предприятие и автостоянку. В результате атаки пострадали шесть человек, повреждено 37 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

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Сначала было зафиксировано попадание вражеского БПЛА по одному из предприятий. По предварительным данным, травмы получили трое человек. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены десятки автомобилей

Кроме того, еще один ударный беспилотник попал в автостоянку. На месте атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.

По уточненным данным, в результате удара по стоянке повреждены 37 автомобилей.

Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений продолжает уточняться.

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Автор: 

беспилотник (5279) Чернигов (990) Шахед (2238) Черниговская область (1591) Черниговский район (195)
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Може президенту варто переглянути свої призначення на очільків ова і мва Чернігівщини і Чернігова?!
Як ні як, а захист Чернігівщини це 104% щахист Київщини і нашої столиці?
Може час повернути законообраного громадою мера?
Чи обов'язко і вперто треба тримати тих кому народ і військові не довіряють, м'яко кажучі?
Добре б і Ніколюком підсилити захист Півночі, а Хкрсон і південь Марченко?
Мрію почути саме про такі зміни, як радикальне укріплення України і національну єдність влади і громад в Україні.
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05.06.2026 12:53 Ответить
А хто "двушку" на Київ, посилатиме?
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05.06.2026 12:54 Ответить
 
 