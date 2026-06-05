Атака дронов на Чернигов: 6 раненых и 37 поврежденных автомобилей

В Чернигове "шахид" попал в предприятие и автостоянку. В результате атаки пострадали шесть человек, повреждено 37 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сначала было зафиксировано попадание вражеского БПЛА по одному из предприятий. По предварительным данным, травмы получили трое человек. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены десятки автомобилей

Кроме того, еще один ударный беспилотник попал в автостоянку. На месте атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.

По уточненным данным, в результате удара по стоянке повреждены 37 автомобилей.

Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений продолжает уточняться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Черниговскую область: ранен 15-летний парень, загорелись дома, лицей и склады. ФОТОрепортаж