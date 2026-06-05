Официальный брак в церкви без посещения ЗАГСа: в Госслужбе по этнополитике прокомментировали новую инициативу

В Украине в качестве дополнительной формы заключения брака может быть введена религиозная регистрация, что позволит парам официально вступать в брак в церкви без необходимости обращаться в органы ГРАГС.

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что поддержат такую норму, если она будет вынесена на официальное рассмотрение, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как будет работать механизм религиозной регистрации?

Возможность введения нового формата обсудили представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций вместе с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во время рассмотрения положений проекта нового Гражданского кодекса Украины.

Суть предложения заключается в следующем:

Уполномоченные священнослужители официально зарегистрированных религиозных организаций получат от государства право осуществлять государственную регистрацию брака одновременно с религиозным обрядом.

После венчания священник самостоятельно будет передавать необходимые сведения для внесения их в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Подобная практика заключения браков является обычной и успешно действует во многих странах мира.

Есть ли общественный спрос?

В ДЕСС отмечают, что за последние десять лет Украина сделала огромный шаг вперед в упрощении и цифровизации процедуры заключения брака (в частности, благодаря запуску регистрации в приложении "Дія"). Поэтому говорить о значительном или остром общественном спросе на церковную регистрацию сложно.

В то же время такая форма может стать очень уместной в отдельных особых случаях.

"Такая форма может быть уместной, в частности, в прифронтовых населенных пунктах, где церковь нередко является одним из главных институтов, поддерживающих жизнедеятельность местных громад", - отметили в Государственной службе по этнополитике.

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