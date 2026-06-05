Официальный брак в церкви без посещения ЗАГСа: в Госслужбе по этнополитике прокомментировали новую инициативу
В Украине в качестве дополнительной формы заключения брака может быть введена религиозная регистрация, что позволит парам официально вступать в брак в церкви без необходимости обращаться в органы ГРАГС.
В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что поддержат такую норму, если она будет вынесена на официальное рассмотрение, сообщает Цензор.НЕТ.
Как будет работать механизм религиозной регистрации?
Возможность введения нового формата обсудили представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций вместе с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во время рассмотрения положений проекта нового Гражданского кодекса Украины.
Суть предложения заключается в следующем:
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Уполномоченные священнослужители официально зарегистрированных религиозных организаций получат от государства право осуществлять государственную регистрацию брака одновременно с религиозным обрядом.
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После венчания священник самостоятельно будет передавать необходимые сведения для внесения их в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
Подобная практика заключения браков является обычной и успешно действует во многих странах мира.
Есть ли общественный спрос?
В ДЕСС отмечают, что за последние десять лет Украина сделала огромный шаг вперед в упрощении и цифровизации процедуры заключения брака (в частности, благодаря запуску регистрации в приложении "Дія"). Поэтому говорить о значительном или остром общественном спросе на церковную регистрацию сложно.
В то же время такая форма может стать очень уместной в отдельных особых случаях.
"Такая форма может быть уместной, в частности, в прифронтовых населенных пунктах, где церковь нередко является одним из главных институтов, поддерживающих жизнедеятельность местных громад", - отметили в Государственной службе по этнополитике.
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Текст не осилив? Уповноважений священник з доступом до бази реєтрції. Проблема в чому?
Так працює в більшості країн - США, Британія, Франція...
Хтось йде в мерію, хтось до церкви...
Тобі чим тут засвербіло? Чи совок хвороба невиліковна?
Що ж буває, якщо дебіл...
І знову, а чого ж ти так розхвилювався? таблетки якісь заспокійливі прийми, а то ж воно всіляко може статись
"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", - зауважили в Державній службі з етнополітики. Джерело: https://censor.net/ua/n4006905
Розумієш, придурку, є місця, де діючою є лише церква. Ні сільради, а тим більше РАГСу нема, а от є священник. Бо ж війна, дебіле.
Та й тисячі людей беруть церковний шлюб, то для чого їм ще й в РАГС бігати? Взяли, шлюб, зареєстрували...
А придурка аж ковбасить, бо ж церква, бо ж священник...
ох і сильно ти совком інфікований... невиліковно...
Тим більш, ідея не нова - Мерседес з ондатрієм дуже ********* залогоджувати чвари поміж бізнесів.
Тут, звичайно, і близько не "10к баксів за ніч у келії", але й обсяг люду, та наданих послуг незрівнянний.