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Официальный брак в церкви без посещения ЗАГСа: в Госслужбе по этнополитике прокомментировали новую инициативу

В ГСЭ оценили перспективу религиозной регистрации брака

В Украине в качестве дополнительной формы заключения брака может быть введена религиозная регистрация, что позволит парам официально вступать в брак в церкви без необходимости обращаться в органы ГРАГС.

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что поддержат такую норму, если она будет вынесена на официальное рассмотрение, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как будет работать механизм религиозной регистрации?

Возможность введения нового формата обсудили представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций вместе с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во время рассмотрения положений проекта нового Гражданского кодекса Украины.

Суть предложения заключается в следующем:

  • Уполномоченные священнослужители официально зарегистрированных религиозных организаций получат от государства право осуществлять государственную регистрацию брака одновременно с религиозным обрядом.

  • После венчания священник самостоятельно будет передавать необходимые сведения для внесения их в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Подобная практика заключения браков является обычной и успешно действует во многих странах мира.

Есть ли общественный спрос?

В ДЕСС отмечают, что за последние десять лет Украина сделала огромный шаг вперед в упрощении и цифровизации процедуры заключения брака (в частности, благодаря запуску регистрации в приложении "Дія"). Поэтому говорить о значительном или остром общественном спросе на церковную регистрацию сложно.

В то же время такая форма может стать очень уместной в отдельных особых случаях.

"Такая форма может быть уместной, в частности, в прифронтовых населенных пунктах, где церковь нередко является одним из главных институтов, поддерживающих жизнедеятельность местных громад", - отметили в Государственной службе по этнополитике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине к критической инфраструктуре отнесена треть религиозных организаций

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священник (238) Украина (44424) церковь (1308) шлюб (21)
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Топ комментарии
+6
Хіба у нас церква не відділена від держави?
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05.06.2026 14:00 Ответить
+4
Зовсім єпонулись?
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05.06.2026 13:59 Ответить
+3
Мене вже нічого не дивує
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05.06.2026 14:00 Ответить
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Зовсім єпонулись?
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05.06.2026 13:59 Ответить
Перепрошую, а тебе тут чим в задницю штрикнуло? Тобі що з того, що ти так розхвилювався?
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05.06.2026 14:12 Ответить
Я не бачу ніяких проблем у реєстрації шлюбу на даний час.Церква не є державною установою і шлюб не матиме ніякої юридичної сили.Будем переписувати закони?Важливіших справ нема?
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05.06.2026 14:16 Ответить
Так мова про зміни до закону. Приймуть, значить буде законно.
Текст не осилив? Уповноважений священник з доступом до бази реєтрції. Проблема в чому?
Так працює в більшості країн - США, Британія, Франція...
Хтось йде в мерію, хтось до церкви...
Тобі чим тут засвербіло? Чи совок хвороба невиліковна?
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05.06.2026 14:21 Ответить
Літери прочитав, а от зміст не осилив..
Що ж буває, якщо дебіл...
І знову, а чого ж ти так розхвилювався? таблетки якісь заспокійливі прийми, а то ж воно всіляко може статись
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05.06.2026 14:26 Ответить
Прочитав повністю!Які проблеми на даний час в реєстраціїї шлюбу?Новина для дебілів типу тебе,потрібно ж лохторам чимось від війни в корупційній державі відвлолікати
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05.06.2026 14:25 Ответить
До речі:
"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", - зауважили в Державній службі з етнополітики. Джерело: https://censor.net/ua/n4006905
Розумієш, придурку, є місця, де діючою є лише церква. Ні сільради, а тим більше РАГСу нема, а от є священник. Бо ж війна, дебіле.
Та й тисячі людей беруть церковний шлюб, то для чого їм ще й в РАГС бігати? Взяли, шлюб, зареєстрували...
А придурка аж ковбасить, бо ж церква, бо ж священник...
ох і сильно ти совком інфікований... невиліковно...
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05.06.2026 14:32 Ответить
Тото церква вже не відділена від держави?
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05.06.2026 14:43 Ответить
Хіба у нас церква не відділена від держави?
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05.06.2026 14:00 Ответить
Мене вже нічого не дивує
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05.06.2026 14:00 Ответить
Ні. Поповщина у нас вже НАД державою. Це вже ******* повний, з давдцятого сторіччя стрибнули у сімнадцяте.
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05.06.2026 14:42 Ответить
Хай платять податки державі, та працюють
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05.06.2026 14:03 Ответить
правильно, дыржаву не надо ложить к себе в кровать, оцифроваться ещё и платить ей бабки, нех ей знать кто с кем спит
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05.06.2026 14:04 Ответить
Тогда хай церква алименты в случае развода платит и имущество потом делит
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05.06.2026 14:15 Ответить
В ви не підказуйте, вони й самі допетрають.
Тим більш, ідея не нова - Мерседес з ондатрієм дуже ********* залогоджувати чвари поміж бізнесів.
Тут, звичайно, і близько не "10к баксів за ніч у келії", але й обсяг люду, та наданих послуг незрівнянний.
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05.06.2026 14:41 Ответить
В нас світська держава, ідіоти.
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05.06.2026 14:25 Ответить
Колись була. На папері, правда, й досі...
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05.06.2026 14:44 Ответить
Інститут сім'ї знищений фемінізмом остаточно. Ніякі припарки не допоможуть.
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05.06.2026 14:27 Ответить
Є церкви,де нічого не знищено-ні інститут сім'ї.ні вірність,ні здоров'я стосунки.Знищено там,де від Бога відвернулось.(Я кажу не про православіє)
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05.06.2026 14:38 Ответить
Ростем, ростем!
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05.06.2026 14:32 Ответить
Чта ж ти нє сказал, чта сабачка крєщьоная?
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05.06.2026 14:42 Ответить
А розлучати буде Всевишній...або пані Смерть?? Звісно з наступною передачею необхідних бумага до РАГС! А автомобілі з земельними ділянками тоже попи зможуть реєструвати???? Отож житуха у товстунів почнеться....з матушками,звісно
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05.06.2026 14:33 Ответить
Коли у придурків порожні макітри на плечах, то отака "дічь" твориться повсюди, куди не глянь. А як розлучення, поділ майна, нотаріальні дії і тп? В яких реєстрах шукати? Церкви ж не тільки православні в державі є. Скільки років буде наступна влада розгрібати гівно цих зелених дебілів! А зебарани ще й будуть верещати, що не робиться все за помахом чарівної палички тут і зразу. Навибирали суки приколісти.
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05.06.2026 14:40 Ответить
У багатьох країн так і є.Люди у церкві шлюб реєструють,вінчаються.А не якась тьотя там має владу поєднувати долі.Але, що коїться у православії,які чомусь рахують себе віруючими,то йти до церкви немає сенсу
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05.06.2026 14:42 Ответить
Так церква відділена від держави.І в нас церкви різні є.
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05.06.2026 14:44 Ответить
 
 