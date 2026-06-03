В Україні до критичної інфраструктури віднесено третину релігійних організацій

В Україні на сьогодні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.

Як повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський, із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури зараз віднесено трохи більше 10 тис., передає Інтерфакс-Україна.

"Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тис.", – сказал Єленський.

При цьому він наголосив, що релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їхні священники – бронюватися.

Єленський також зазначив, що, згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші, а 44% вважають, що для них повинні бути винятки, зокрема не бути комбатантами.

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Бронювання працівників

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України роз'яснив нові правила бронювання військовозобов'язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств більш прозорою та захищеною від зловживань.

Перед тим Кабінет Міністрів офіційно оприлюднив постанову, яка запроваджує нові строки та змінює порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що мають право на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Кабмін також прописав відповідальність для керівників компаній. Якщо підприємство через певні обставини перевищить встановлений ліміт заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву через портал "Дія" про анулювання "зайвого" бронювання.

У разі ігнорування цієї норми або виявлення перевищення ліміту державними органами, таке порушення стане прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, прив'язавши можливість відстрочки до рівня заробітної плати. Відтепер для підтвердження статусу критичності середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 грн, що дорівнює трьом мінімальним заробітним платам.

Критичність підприємств

Перед тим міністр економіки, навколишнього середовища й сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що в Міністерстві економіки України не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств.

Раніше Соболев повідомив, що критично важливі підприємства формують понад половину надходжень до державного бюджету, хоча заброньовані працівники становлять близько 12% від загальної кількості зайнятих в Україні.