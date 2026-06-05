Офіційний шлюб у церкві без візиту до РАЦСу: у Держслужбі з етнополітики прокоментували нову ініціативу

В Україні як додаткову форму укладення шлюбу можуть запровадити релігійну реєстрацію, що дозволить парам офіційно одружуватися в церкві без необхідності відвідувати органи ДРАЦС.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку норму, якщо її буде винесено на офіційний розгляд, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як працюватиме механізм релігійної реєстрації?

Можливість запровадження нового формату обговорили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій разом із членами Комітету Верховної Ради з питань правової політики під час розгляду положень проєкту нового Цивільного кодексу України.

Суть пропозиції полягає в наступному:

Уповноважені священнослужителі офіційно зареєстрованих релігійних організацій отримають від держави право здійснювати державну реєстрацію шлюбу одночасно з релігійним обрядом.

Після вінчання священник самостійно передаватиме необхідні відомості для внесення їх до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Подібна практика укладення шлюбів є звичною та успішно діє в багатьох країнах світу.

Чи є суспільний запит?

У ДЕСС наголошують, що за останні десять років Україна зробила величезний крок уперед у спрощенні та цифровізації процедури укладення шлюбу (зокрема через запуск реєстрацій у застосунку "Дія").Через це говорити про значний чи гострий суспільний запит на церковну реєстрацію складно.

Водночас така форма може стати дуже доречною в окремих особливих випадках.

"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", — зауважили в Державній службі з етнополітики.

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