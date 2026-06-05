Офіційний шлюб у церкві без візиту до РАЦСу: у Держслужбі з етнополітики прокоментували нову ініціативу
В Україні як додаткову форму укладення шлюбу можуть запровадити релігійну реєстрацію, що дозволить парам офіційно одружуватися в церкві без необхідності відвідувати органи ДРАЦС.
У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку норму, якщо її буде винесено на офіційний розгляд, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як працюватиме механізм релігійної реєстрації?
Можливість запровадження нового формату обговорили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій разом із членами Комітету Верховної Ради з питань правової політики під час розгляду положень проєкту нового Цивільного кодексу України.
Суть пропозиції полягає в наступному:
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Уповноважені священнослужителі офіційно зареєстрованих релігійних організацій отримають від держави право здійснювати державну реєстрацію шлюбу одночасно з релігійним обрядом.
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Після вінчання священник самостійно передаватиме необхідні відомості для внесення їх до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Подібна практика укладення шлюбів є звичною та успішно діє в багатьох країнах світу.
Чи є суспільний запит?
У ДЕСС наголошують, що за останні десять років Україна зробила величезний крок уперед у спрощенні та цифровізації процедури укладення шлюбу (зокрема через запуск реєстрацій у застосунку "Дія").Через це говорити про значний чи гострий суспільний запит на церковну реєстрацію складно.
Водночас така форма може стати дуже доречною в окремих особливих випадках.
"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", — зауважили в Державній службі з етнополітики.
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Текст не осилив? Уповноважений священник з доступом до бази реєтрції. Проблема в чому?
Так працює в більшості країн - США, Британія, Франція...
Хтось йде в мерію, хтось до церкви...
Тобі чим тут засвербіло? Чи совок хвороба невиліковна?
Що ж буває, якщо дебіл...
І знову, а чого ж ти так розхвилювався? таблетки якісь заспокійливі прийми, а то ж воно всіляко може статись
"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", - зауважили в Державній службі з етнополітики. Джерело: https://censor.net/ua/n4006905
Розумієш, придурку, є місця, де діючою є лише церква. Ні сільради, а тим більше РАГСу нема, а от є священник. Бо ж війна, дебіле.
Та й тисячі людей беруть церковний шлюб, то для чого їм ще й в РАГС бігати? Взяли, шлюб, зареєстрували...
А придурка аж ковбасить, бо ж церква, бо ж священник...
ох і сильно ти совком інфікований... невиліковно...
Тим більш, ідея не нова - Мерседес з ондатрієм дуже ********* залогоджувати чвари поміж бізнесів.
Тут, звичайно, і близько не "10к баксів за ніч у келії", але й обсяг люду, та наданих послуг незрівнянний.