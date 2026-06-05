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Офіційний шлюб у церкві без візиту до РАЦСу: у Держслужбі з етнополітики прокоментували нову ініціативу

У ДЕСС оцінили перспективу релігійної реєстрації шлюбу

В Україні як додаткову форму укладення шлюбу можуть запровадити релігійну реєстрацію, що дозволить парам офіційно одружуватися в церкві без необхідності відвідувати органи ДРАЦС.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку норму, якщо її буде винесено на офіційний розгляд, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як працюватиме механізм релігійної реєстрації?

Можливість запровадження нового формату обговорили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій разом із членами Комітету Верховної Ради з питань правової політики під час розгляду положень проєкту нового Цивільного кодексу України.

Суть пропозиції полягає в наступному:

  • Уповноважені священнослужителі офіційно зареєстрованих релігійних організацій отримають від держави право здійснювати державну реєстрацію шлюбу одночасно з релігійним обрядом.

  • Після вінчання священник самостійно передаватиме необхідні відомості для внесення їх до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Подібна практика укладення шлюбів є звичною та успішно діє в багатьох країнах світу.

Чи є суспільний запит?

У ДЕСС наголошують, що за останні десять років Україна зробила величезний крок уперед у спрощенні та цифровізації процедури укладення шлюбу (зокрема через запуск реєстрацій у застосунку "Дія").Через це говорити про значний чи гострий суспільний запит на церковну реєстрацію складно.

Водночас така форма може стати дуже доречною в окремих особливих випадках.

"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", — зауважили в Державній службі з етнополітики.

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священник (172) Україна (7349) церква (702) шлюб (47)
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Топ коментарі
+6
Хіба у нас церква не відділена від держави?
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05.06.2026 14:00 Відповісти
+4
Зовсім єпонулись?
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05.06.2026 13:59 Відповісти
+3
Мене вже нічого не дивує
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05.06.2026 14:00 Відповісти
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Зовсім єпонулись?
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05.06.2026 13:59 Відповісти
Перепрошую, а тебе тут чим в задницю штрикнуло? Тобі що з того, що ти так розхвилювався?
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05.06.2026 14:12 Відповісти
Я не бачу ніяких проблем у реєстрації шлюбу на даний час.Церква не є державною установою і шлюб не матиме ніякої юридичної сили.Будем переписувати закони?Важливіших справ нема?
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05.06.2026 14:16 Відповісти
Так мова про зміни до закону. Приймуть, значить буде законно.
Текст не осилив? Уповноважений священник з доступом до бази реєтрції. Проблема в чому?
Так працює в більшості країн - США, Британія, Франція...
Хтось йде в мерію, хтось до церкви...
Тобі чим тут засвербіло? Чи совок хвороба невиліковна?
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05.06.2026 14:21 Відповісти
Літери прочитав, а от зміст не осилив..
Що ж буває, якщо дебіл...
І знову, а чого ж ти так розхвилювався? таблетки якісь заспокійливі прийми, а то ж воно всіляко може статись
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05.06.2026 14:26 Відповісти
Прочитав повністю!Які проблеми на даний час в реєстраціїї шлюбу?Новина для дебілів типу тебе,потрібно ж лохторам чимось від війни в корупційній державі відвлолікати
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05.06.2026 14:25 Відповісти
До речі:
"Така форма може бути доречною, зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життєдіяльність місцевих громад", - зауважили в Державній службі з етнополітики. Джерело: https://censor.net/ua/n4006905
Розумієш, придурку, є місця, де діючою є лише церква. Ні сільради, а тим більше РАГСу нема, а от є священник. Бо ж війна, дебіле.
Та й тисячі людей беруть церковний шлюб, то для чого їм ще й в РАГС бігати? Взяли, шлюб, зареєстрували...
А придурка аж ковбасить, бо ж церква, бо ж священник...
ох і сильно ти совком інфікований... невиліковно...
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05.06.2026 14:32 Відповісти
Тото церква вже не відділена від держави?
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05.06.2026 14:43 Відповісти
Хіба у нас церква не відділена від держави?
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05.06.2026 14:00 Відповісти
Мене вже нічого не дивує
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05.06.2026 14:00 Відповісти
Ні. Поповщина у нас вже НАД державою. Це вже ******* повний, з давдцятого сторіччя стрибнули у сімнадцяте.
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05.06.2026 14:42 Відповісти
Хай платять податки державі, та працюють
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05.06.2026 14:03 Відповісти
правильно, дыржаву не надо ложить к себе в кровать, оцифроваться ещё и платить ей бабки, нех ей знать кто с кем спит
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05.06.2026 14:04 Відповісти
Тогда хай церква алименты в случае развода платит и имущество потом делит
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05.06.2026 14:15 Відповісти
В ви не підказуйте, вони й самі допетрають.
Тим більш, ідея не нова - Мерседес з ондатрієм дуже ********* залогоджувати чвари поміж бізнесів.
Тут, звичайно, і близько не "10к баксів за ніч у келії", але й обсяг люду, та наданих послуг незрівнянний.
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05.06.2026 14:41 Відповісти
В нас світська держава, ідіоти.
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05.06.2026 14:25 Відповісти
Колись була. На папері, правда, й досі...
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05.06.2026 14:44 Відповісти
Інститут сім'ї знищений фемінізмом остаточно. Ніякі припарки не допоможуть.
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05.06.2026 14:27 Відповісти
Є церкви,де нічого не знищено-ні інститут сім'ї.ні вірність,ні здоров'я стосунки.Знищено там,де від Бога відвернулось.(Я кажу не про православіє)
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05.06.2026 14:38 Відповісти
Ростем, ростем!
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05.06.2026 14:32 Відповісти
Чта ж ти нє сказал, чта сабачка крєщьоная?
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05.06.2026 14:42 Відповісти
А розлучати буде Всевишній...або пані Смерть?? Звісно з наступною передачею необхідних бумага до РАГС! А автомобілі з земельними ділянками тоже попи зможуть реєструвати???? Отож житуха у товстунів почнеться....з матушками,звісно
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05.06.2026 14:33 Відповісти
Коли у придурків порожні макітри на плечах, то отака "дічь" твориться повсюди, куди не глянь. А як розлучення, поділ майна, нотаріальні дії і тп? В яких реєстрах шукати? Церкви ж не тільки православні в державі є. Скільки років буде наступна влада розгрібати гівно цих зелених дебілів! А зебарани ще й будуть верещати, що не робиться все за помахом чарівної палички тут і зразу. Навибирали суки приколісти.
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05.06.2026 14:40 Відповісти
У багатьох країн так і є.Люди у церкві шлюб реєструють,вінчаються.А не якась тьотя там має владу поєднувати долі.Але, що коїться у православії,які чомусь рахують себе віруючими,то йти до церкви немає сенсу
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05.06.2026 14:42 Відповісти
Так церква відділена від держави.І в нас церкви різні є.
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05.06.2026 14:44 Відповісти
 
 