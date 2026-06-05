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Мой бэкграунд – работа в НАБУ – является определенным предохранителем от попыток какого-либо "влияния", – глава Гостаможслужбы Мандзий

мандзій

Глава Гостаможслужбы Орест Мандджий заявил, что с момента назначения не получал ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мне в этом плане очень повезло, поскольку мой бэкграунд – работа в НАБУ – является своего рода предохранителем от таких предложений. С момента назначения ко мне не поступало ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения, а также никаких намеков вроде "давайте попробуем возродить прежние практики, которые всех устраивали", – пояснил он.

По мнению Мандзия, возможно, люди опасаются, что разговоры фиксируются.

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"И я вынужден буду посоветовать такому собеседнику пойти в Национальное антикоррупционное бюро, пообщаться уже с детективом.

Я осознаю, что когда сотрудник НАБУ, в подчинении которого было 17 человек, возглавил структуру, где около 10 тысяч сотрудников – это серьезный вызов. В том числе и репутационный для Бюро. Понимаю, что мое поражение будет воспринято отдельными группами влияния как доказательство того, что практика конкурсов с привлечением международных экспертов - это ненужная бутафория, напрасное использование средств, очередной провальный проект. Поэтому для меня важно, чтобы мы совместными усилиями, с привлечением всех моих коллег – и бывших, и действующих, а также соратников – смогли построить ту таможню, которую на самом деле хотим видеть. Чтобы это было сочетание сервисной, фискальной и правоохранительной функций", – добавил глава Гостаможслужбы.

Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Автор: 

НАБУ (4845) Государственная таможенная служба (176) Мандзий Орест (1)
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Топ комментарии
+2
Митники самі чесні та принципові люди в Україні.
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05.06.2026 16:03 Ответить
+1
впевнений вже шось...подивимося ...почекаємо , побачимо ...
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05.06.2026 15:54 Ответить
+1
і завжди, ніяким чином не пов'язані з владою.
Бо інакше, як вивозити валізи готівки чи камінців?
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05.06.2026 16:09 Ответить
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впевнений вже шось...подивимося ...почекаємо , побачимо ...
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05.06.2026 15:54 Ответить
Навпаки, привід для завих запитань, як то:
* що не влаштовувало в НАБУ? (робота, грошове забезпечення, ..)
* чи буде контроль від Заходу здійснюватися за діяльнстю пана, після зміни місця роботи

не згадуючи вже факт самого призначення. Відколи це на кордрні головує хоч хтось, что не присягнув Зе?
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05.06.2026 16:02 Ответить
Митники самі чесні та принципові люди в Україні.
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05.06.2026 16:03 Ответить
і завжди, ніяким чином не пов'язані з владою.
Бо інакше, як вивозити валізи готівки чи камінців?
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05.06.2026 16:09 Ответить
Золотые слова!!!!
В самом прямом смысле....
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05.06.2026 16:16 Ответить
Ему не звонят
Он САМ ЗВОНИТ
Шучу
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05.06.2026 16:15 Ответить
ще один "я чесна людина"

Орест Мандзій

З 2012 року Мандзій користувався BMW X5 2005 року, оформленим на матір колишнього колеги. Втім, сам Мандзій під час співбесіди це пояснив. За його словами, він фактично викупив авто за близько $15 000, однак переоформлення не відбулося. Власниця ж сплатила за авто близько €20 000. Різницю пояснив технічним станом авто та ремонтом.
Окремо кандидат пояснив, що його родина з 2022 року перебуває у Швейцарії та отримувала соціальні виплати, які, за роз'ясненням НАЗК, не підлягають декларуванню.
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/
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05.06.2026 16:30 Ответить
З 2012 року Мандзій користувався BMW X5 2005 року, оформленим на матір колишнього колеги. Втім, сам Мандзій під час співбесіди це пояснив. За його словами, він фактично викупив авто за близько $15 000, однак переоформлення не відбулося. Власниця ж сплатила за авто близько €20 000. Різницю пояснив технічним станом авто та ремонтом.Окремо кандидат пояснив, що його родина з 2022 року перебуває у Швейцарії та отримувала соціальні виплати, які, за роз'ясненням НАЗК, не підлягають декларуванню.
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/
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05.06.2026 16:33 Ответить
намагався завантажити інфу про чергового "я начесніша людина" але чомусь цензор не пропускає. якщо цікаво, тут трішки про цю мандзію:
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/
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05.06.2026 16:35 Ответить
 
 