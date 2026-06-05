Мой бэкграунд – работа в НАБУ – является определенным предохранителем от попыток какого-либо "влияния", – глава Гостаможслужбы Мандзий

Глава Гостаможслужбы Орест Мандджий заявил, что с момента назначения не получал ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Мне в этом плане очень повезло, поскольку мой бэкграунд – работа в НАБУ – является своего рода предохранителем от таких предложений. С момента назначения ко мне не поступало ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения, а также никаких намеков вроде "давайте попробуем возродить прежние практики, которые всех устраивали", – пояснил он.

По мнению Мандзия, возможно, люди опасаются, что разговоры фиксируются.

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"И я вынужден буду посоветовать такому собеседнику пойти в Национальное антикоррупционное бюро, пообщаться уже с детективом.

Я осознаю, что когда сотрудник НАБУ, в подчинении которого было 17 человек, возглавил структуру, где около 10 тысяч сотрудников – это серьезный вызов. В том числе и репутационный для Бюро. Понимаю, что мое поражение будет воспринято отдельными группами влияния как доказательство того, что практика конкурсов с привлечением международных экспертов - это ненужная бутафория, напрасное использование средств, очередной провальный проект. Поэтому для меня важно, чтобы мы совместными усилиями, с привлечением всех моих коллег – и бывших, и действующих, а также соратников – смогли построить ту таможню, которую на самом деле хотим видеть. Чтобы это было сочетание сервисной, фискальной и правоохранительной функций", – добавил глава Гостаможслужбы.

Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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