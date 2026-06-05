Мой бэкграунд – работа в НАБУ – является определенным предохранителем от попыток какого-либо "влияния", – глава Гостаможслужбы Мандзий
Глава Гостаможслужбы Орест Мандджий заявил, что с момента назначения не получал ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения.
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
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"Мне в этом плане очень повезло, поскольку мой бэкграунд – работа в НАБУ – является своего рода предохранителем от таких предложений. С момента назначения ко мне не поступало ни одного телефонного звонка и ни одной рекомендации по поводу кадрового назначения, а также никаких намеков вроде "давайте попробуем возродить прежние практики, которые всех устраивали", – пояснил он.
По мнению Мандзия, возможно, люди опасаются, что разговоры фиксируются.
"И я вынужден буду посоветовать такому собеседнику пойти в Национальное антикоррупционное бюро, пообщаться уже с детективом.
Я осознаю, что когда сотрудник НАБУ, в подчинении которого было 17 человек, возглавил структуру, где около 10 тысяч сотрудников – это серьезный вызов. В том числе и репутационный для Бюро. Понимаю, что мое поражение будет воспринято отдельными группами влияния как доказательство того, что практика конкурсов с привлечением международных экспертов - это ненужная бутафория, напрасное использование средств, очередной провальный проект. Поэтому для меня важно, чтобы мы совместными усилиями, с привлечением всех моих коллег – и бывших, и действующих, а также соратников – смогли построить ту таможню, которую на самом деле хотим видеть. Чтобы это было сочетание сервисной, фискальной и правоохранительной функций", – добавил глава Гостаможслужбы.
Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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* що не влаштовувало в НАБУ? (робота, грошове забезпечення, ..)
* чи буде контроль від Заходу здійснюватися за діяльнстю пана, після зміни місця роботи
не згадуючи вже факт самого призначення. Відколи це на кордрні головує хоч хтось, что не присягнув Зе?
Бо інакше, як вивозити валізи готівки чи камінців?
В самом прямом смысле....
Он САМ ЗВОНИТ
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Орест Мандзій
З 2012 року Мандзій користувався BMW X5 2005 року, оформленим на матір колишнього колеги. Втім, сам Мандзій під час співбесіди це пояснив. За його словами, він фактично викупив авто за близько $15 000, однак переоформлення не відбулося. Власниця ж сплатила за авто близько €20 000. Різницю пояснив технічним станом авто та ремонтом.
Окремо кандидат пояснив, що його родина з 2022 року перебуває у Швейцарії та отримувала соціальні виплати, які, за роз'ясненням НАЗК, не підлягають декларуванню.
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/
https://www.slidstvo.info/news/komisiia-vyznachyla-dvokh-finalistiv-na-posadu-holovy-mytnytsi-obydva-z-nabu/