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Новости Обмен пленными
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В рамках обмена освободили отца и сына, которые защищали Украину и попали в плен в 2022 году, - Лубинец

Отец и сын находились в плену с 2022 года и вернулись

В рамках обмена из российского плена были освобождены отец и сын, находившиеся в плену с 2022 года.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Самому младшему из вернувшихся - 27 лет, самому старшему - 62. Для 15 защитников этот июнь станет особенным не только из-за возвращения домой, но и из-за дня рождения, который они впервые за долгое время встретят рядом с родными", - отметил он.

Также, сообщил Лубинец, домой возвращаются отец и сын - они защищали Украину в одной бригаде, а попали в плен с разницей в один день в 2022 году.

Существенную роль в этом освобождении украинцев, как и в предыдущих, сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов, отметил омбудсмен.

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Что предшествовало?

5 июня 2026 года в рамках обмена военнопленными из российского плена вернули 185 украинских защитников.

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Вітаємо,рідні наші,на українській землі!!!
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05.06.2026 15:20 Ответить
Господи, дай нашім Воїнам , сил одужати !!!❤️ ...
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05.06.2026 15:57 Ответить
 
 