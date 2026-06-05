Гостаможслужба профинансирована лишь на 48%, более 90% средств уходит на зарплаты, - Мандзий
Потребности Государственной таможенной службы на данный момент профинансированы на 48%.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.
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"На сегодняшний день наши потребности профинансированы на 48%. Более 90% этих средств направляется на оплату труда, остальное – на текущие расходы и работы по внедрению сканирующих систем железнодорожного типа, которые впервые появятся в Украине уже в этом году. Соответственно, фактически речь идет о нехватке ресурсов для институционального развития", – отметил он.
В то же время, по предварительным оценкам, на следующий год уровень финансирования может составить около 38%, добавил Мандзий.
"С аналогичной структурой расходов, но без отдельного финансирования работ по сканерам. Мы направили письмо в Министерство финансов с просьбой найти дополнительное бюджетное финансирование для запуска процесса аттестации: формирования комиссий и оплаты сопутствующих расходов, связанных с межведомственной коммуникацией при проверке на добросовестность.
На данный момент обратной связи от Минфина у нас нет. Поэтому пока ждем и продолжаем работать", — сказал глава Гостаможслужбы.
На 10 июня также запланировано проведение донорской конференции, на которой представят обобщенные потребности в целом.
"Они включают HR-направления, в том числе аттестацию, закупку технических средств контроля, финансирование ИТ-решений и т. д.
Среди прочего предполагается и выделение 1,1 млн долларов, о чем уже много говорили на профильных телеграм-каналах, чтобы начать процесс аттестации", — подытожил он.
Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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