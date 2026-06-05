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Новости Таможня
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Гостаможслужба профинансирована лишь на 48%, более 90% средств уходит на зарплаты, - Мандзий

Финансирование таможни: на что идут средства?

Потребности Государственной таможенной службы на данный момент профинансированы на 48%. 

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.

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Подробности

"На сегодняшний день наши потребности профинансированы на 48%. Более 90% этих средств направляется на оплату труда, остальное – на текущие расходы и работы по внедрению сканирующих систем железнодорожного типа, которые впервые появятся в Украине уже в этом году. Соответственно, фактически речь идет о нехватке ресурсов для институционального развития", – отметил он.

В то же время, по предварительным оценкам, на следующий год уровень финансирования может составить около 38%, добавил Мандзий.

"С аналогичной структурой расходов, но без отдельного финансирования работ по сканерам. Мы направили письмо в Министерство финансов с просьбой найти дополнительное бюджетное финансирование для запуска процесса аттестации: формирования комиссий и оплаты сопутствующих расходов, связанных с межведомственной коммуникацией при проверке на добросовестность.

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На данный момент обратной связи от Минфина у нас нет. Поэтому пока ждем и продолжаем работать", — сказал глава Гостаможслужбы.

На 10 июня также запланировано проведение донорской конференции, на которой представят обобщенные потребности в целом.

"Они включают HR-направления, в том числе аттестацию, закупку технических средств контроля, финансирование ИТ-решений и т. д.

Среди прочего предполагается и выделение 1,1 млн долларов, о чем уже много говорили на профильных телеграм-каналах, чтобы начать процесс аттестации", — подытожил он.

Полный текст интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Автор: 

финансирование (1836) Государственная таможенная служба (176) Мандзий Орест (1)
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Топ комментарии
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"Тут еще и зарплату платят??? Я думал - дали кусок границы и пистолет - и крутись как можещь!"
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05.06.2026 17:45 Ответить
+5
Щось поки-ще жоден митник не звільнився!
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05.06.2026 17:48 Ответить
+4
Памажітє пожалуйсто нам, голодаєм і скітаємсі....
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05.06.2026 17:41 Ответить
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Памажітє пожалуйсто нам, голодаєм і скітаємсі....
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05.06.2026 17:41 Ответить
Угу...Бідолашні митарі.А ще їх обіцяють на поліграфі провіряти.Мабуть хочуть виявити того,хто їсть регулярно.
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05.06.2026 17:49 Ответить
"Тут еще и зарплату платят??? Я думал - дали кусок границы и пистолет - и крутись как можещь!"
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05.06.2026 17:45 Ответить
Митникам ше гроші платять - судячи по їх "хатинках" і авто це вони ше мусять державі сплачувати
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05.06.2026 17:46 Ответить
А нашо такий штат при існуванні ШІ та айті технологій? Скоротити 50% штату і відправити в ТЦК а там хлопці розберуться куди направляти
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05.06.2026 17:46 Ответить
Щось поки-ще жоден митник не звільнився!
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05.06.2026 17:48 Ответить
Памагіті нам! Мі не даїдаїмо( а он тцк навпаки.
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05.06.2026 17:51 Ответить
маннзій, ти не забув що в країні війна? іди в сріку.
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05.06.2026 17:51 Ответить
А за що зарплата? Вони із своїх доходів ще щось профінансувати можкть. Щей на хліб з маслом і ікрою вистачить собі, бідненькому і родичам
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05.06.2026 17:54 Ответить
Не знав що там ще гроші платять
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05.06.2026 17:57 Ответить
Ну так повністю автоматизуйте процес - менше зарплати платитимете, бо стільки дармоїдів не треба буде... Митниця в смартфоні - це не так важко організувати!
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05.06.2026 18:13 Ответить
а митникам шо, і зарплату дають?
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05.06.2026 18:14 Ответить
 
 