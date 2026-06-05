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Новости Таможня
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В Гостаможслужбе назвали самые горячие точки контрабанды

Самые горячие точки контрабанды назвали в Гостаможслужбе

После начала полномасштабного вторжения РФ ключевое направление контрабанды в Украине изменилось.

Об этом глава Гостаможслужбы Орест Мандзий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Если раньше для нас ключевым окном контрабанды была Одесская таможня, то из-за вызовов безопасности и того, что сейчас фактически порты не работают, логистика изменилась, и акценты сместились на северную и восточную Европу", - отметил он.

В частности, логистический путь, по словам Мандзия, пролегал через Балтийское море.

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"Это Труймясто (название агломерации на севере Польши), Гданьск, Гдыня, Сопот. Оттуда уже через запад Украины эти товары идут на таможенную территорию Украины. Соответственно, в фокусе внимания находится Львовская таможня, Черновицкая – это направление из Турции, и Закарпатская – участок венгерской границы. Ну, и Одесса, потому что там осталось 40% от товарооборота, который был раньше. Это если мы говорим о контрабанде на внешней границе", – пояснил глава Гостаможслужбы.

В то же время, если говорить о "серых схемах", то конечным пунктом назначения в большинстве случаев является Киевская таможня.

"Для того, чтобы минимизировать потери, мы тщательно выбираем меры таможенного контроля, проверяем соответствие тех или иных грузов. Поскольку уже были, к сожалению, прецеденты, когда под использованием преференции перемещались товары, которые вообще не имели отношения к восстановлению энергетики", – добавил он.

Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также: Определенное количество сотрудников НАБУ будет переведено в Гостаможслужбу, но это не будет массовым явлением, - Мандзий

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контрабанда (2363) таможня (1953) Государственная таможенная служба (176) Мандзий Орест (1)
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По факту, нічого не змінилося!
Митники та СБУ як наживалися на контрабанді, так і наживаються.
А з початком війни відбувся перерозподіл потоків.
От і всі зміни в найгарніших точках контрабанди.
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05.06.2026 19:48 Ответить
Говорити можна багато і правильно,лідор так само читає правильні тексти,але відкати на митниці зберігаються,за решіткою-найбільш яскраві захисники країни.
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05.06.2026 19:50 Ответить
Найгарячіша точка на Банковій.
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05.06.2026 19:52 Ответить
Всі митниці переводять кеш на рахунки Ореста Мандзія. Він все знає і нічого не робить. Чому він не за гратами?
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05.06.2026 20:01 Ответить
Начальник митної служби скаржиться що його митна служба не контролює ситуацію і гвалт!!!!
Що робити???
Але знає до одного відсотка де, скільки та чого завозять...
Дядєнька, ти дурак, чи нас за дурнів маєш???
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05.06.2026 20:54 Ответить
Все что нужно знать о наших таможенниках:
На украинской таможне за последние годы произошел целый ряд крупных коррупционных скандалов, обысков и увольнений топ-чиновников, связанных с хищениями, взятками и контрабандой.

Ниже собраны ключевые резонансные дела, касающиеся высшего руководства Государственной таможенной службы (ГТС) Украины и региональных ведомств:

💼 Суд над экс-главой ГТС Сергеем Звягинцевым

Бывший временно исполняющий обязанности председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев (возглавил ведомство в феврале 2023 года после громкого увольнения предыдущего руководства) стал фигурантом судебного разбирательства. В мае 2025 года его https://korrespondent.net/ukraine/4780807-hlavnoho-tamozhennyka-budut-sudyt-za-sokrytye-ymuschestva-na-100-tysiach дело направили в суд по обвинению в умышленном сокрытии имущества на сумму более 100 тысяч долларов.
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05.06.2026 21:13 Ответить
 
 