В Гостаможслужбе назвали самые горячие точки контрабанды

После начала полномасштабного вторжения РФ ключевое направление контрабанды в Украине изменилось.

Об этом глава Гостаможслужбы Орест Мандзий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Если раньше для нас ключевым окном контрабанды была Одесская таможня, то из-за вызовов безопасности и того, что сейчас фактически порты не работают, логистика изменилась, и акценты сместились на северную и восточную Европу", - отметил он.

В частности, логистический путь, по словам Мандзия, пролегал через Балтийское море.

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"Это Труймясто (название агломерации на севере Польши), Гданьск, Гдыня, Сопот. Оттуда уже через запад Украины эти товары идут на таможенную территорию Украины. Соответственно, в фокусе внимания находится Львовская таможня, Черновицкая – это направление из Турции, и Закарпатская – участок венгерской границы. Ну, и Одесса, потому что там осталось 40% от товарооборота, который был раньше. Это если мы говорим о контрабанде на внешней границе", – пояснил глава Гостаможслужбы.

В то же время, если говорить о "серых схемах", то конечным пунктом назначения в большинстве случаев является Киевская таможня.

"Для того, чтобы минимизировать потери, мы тщательно выбираем меры таможенного контроля, проверяем соответствие тех или иных грузов. Поскольку уже были, к сожалению, прецеденты, когда под использованием преференции перемещались товары, которые вообще не имели отношения к восстановлению энергетики", – добавил он.

Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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