В Гостаможслужбе назвали самые горячие точки контрабанды
После начала полномасштабного вторжения РФ ключевое направление контрабанды в Украине изменилось.
Об этом глава Гостаможслужбы Орест Мандзий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
"Если раньше для нас ключевым окном контрабанды была Одесская таможня, то из-за вызовов безопасности и того, что сейчас фактически порты не работают, логистика изменилась, и акценты сместились на северную и восточную Европу", - отметил он.
В частности, логистический путь, по словам Мандзия, пролегал через Балтийское море.
"Это Труймясто (название агломерации на севере Польши), Гданьск, Гдыня, Сопот. Оттуда уже через запад Украины эти товары идут на таможенную территорию Украины. Соответственно, в фокусе внимания находится Львовская таможня, Черновицкая – это направление из Турции, и Закарпатская – участок венгерской границы. Ну, и Одесса, потому что там осталось 40% от товарооборота, который был раньше. Это если мы говорим о контрабанде на внешней границе", – пояснил глава Гостаможслужбы.
В то же время, если говорить о "серых схемах", то конечным пунктом назначения в большинстве случаев является Киевская таможня.
"Для того, чтобы минимизировать потери, мы тщательно выбираем меры таможенного контроля, проверяем соответствие тех или иных грузов. Поскольку уже были, к сожалению, прецеденты, когда под использованием преференции перемещались товары, которые вообще не имели отношения к восстановлению энергетики", – добавил он.
Интервью с главой Гостаможслужбы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Митники та СБУ як наживалися на контрабанді, так і наживаються.
А з початком війни відбувся перерозподіл потоків.
От і всі зміни в найгарніших точках контрабанди.
Що робити???
Але знає до одного відсотка де, скільки та чого завозять...
Дядєнька, ти дурак, чи нас за дурнів маєш???
На украинской таможне за последние годы произошел целый ряд крупных коррупционных скандалов, обысков и увольнений топ-чиновников, связанных с хищениями, взятками и контрабандой.
Ниже собраны ключевые резонансные дела, касающиеся высшего руководства Государственной таможенной службы (ГТС) Украины и региональных ведомств:
💼 Суд над экс-главой ГТС Сергеем Звягинцевым
Бывший временно исполняющий обязанности председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев (возглавил ведомство в феврале 2023 года после громкого увольнения предыдущего руководства) стал фигурантом судебного разбирательства. В мае 2025 года его https://korrespondent.net/ukraine/4780807-hlavnoho-tamozhennyka-budut-sudyt-za-sokrytye-ymuschestva-na-100-tysiach дело направили в суд по обвинению в умышленном сокрытии имущества на сумму более 100 тысяч долларов.