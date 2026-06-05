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Новости Обстрелы Херсонщины
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Россия нанесла удар "Шахедом" по заправке в Херсонской области: 5 раненых, за жизнь двоих борются медики

Удар по АЗС в Херсонской области: пятеро раненых, двое в тяжелом состоянии

Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Подробности

Около 13:10 захватчики направили ударный беспилотник типа "Шахед" на гражданский объект - автозаправочную станцию в Чернобаевской громаде. В результате взрыва и разрушений на АЗС ранения получили пять человек.

По информации с места происшествия, двое раненых мужчин в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них: тяжелые взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и многочисленные осколочные ранения.

У одного из этих мужчин диагностирована травматическая ампутация ноги. Сейчас медицинские бригады делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов.

Еще трое человек во время взрыва получили травмы средней степени тяжести. Среди них: 60-летний мужчина, 35-летняя и 56-летняя женщины.

Всем пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь, сейчас они находятся под наблюдением специалистов и получают все необходимое лечение. На месте атаки продолжают работать экстренные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного преступления РФ против мирных жителей Украины.

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Автор: 

армия РФ (22980) обстрел (33004) Прокудин Александр (100) Херсонская область (5714) Херсонский район (889)
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у відповідь потрібно негайно вгилити по 2-3 заправках на курщині або брянщині . при чому озвучити публічно що за кожен знищений цивільний обьєкт в Україні в кацапстані буде знищено 3-4 . тоді війна швидко закінчится
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05.06.2026 16:06 Ответить
 
 