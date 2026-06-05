Среди 33 освобожденных сегодня азовцев - лишь двое защитников Мариуполя, - Прокопенко
В ходе сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулись 33 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов". При этом среди них лишь двое бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов", которые защищали Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Facebook написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко.
Более 700 азовцев остаются в плену
По словам Прокопенко, уже пятый год в российском плену находятся более 700 военнослужащих бригады "Азов".
Он подчеркнул, что азовцы попадают в списки на обмен в минимальном количестве, а это свидетельствует о необходимости искать новые подходы для их возвращения.
"Если мы не усилим давление на Россию в вопросе обмена военнопленных азовцев, если не найдем новые пути и другие подходы к решению этой проблемы, россияне продолжат убивать тех, кто принял на себя первые и самые тяжелые удары этой войны", - заявил командир.
Прокопенко также напомнил о гибели в российском плену азовца Александра Крохмалюка, которого замучили россияне.
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