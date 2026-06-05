РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
660 3

Среди 33 освобожденных сегодня азовцев - лишь двое защитников Мариуполя, - Прокопенко

Во время сегодняшнего обмена домой вернулись 33 бойца 1-го корпуса НГУ "Азов"

В ходе сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулись 33 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов". При этом среди них лишь двое бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов", которые защищали Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Facebook написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более 700 азовцев остаются в плену

По словам Прокопенко, уже пятый год в российском плену находятся более 700 военнослужащих бригады "Азов".

Он подчеркнул, что азовцы попадают в списки на обмен в минимальном количестве, а это свидетельствует о необходимости искать новые подходы для их возвращения.

"Если мы не усилим давление на Россию в вопросе обмена военнопленных азовцев, если не найдем новые пути и другие подходы к решению этой проблемы, россияне продолжат убивать тех, кто принял на себя первые и самые тяжелые удары этой войны", - заявил командир.

Прокопенко также напомнил о гибели в российском плену азовца Александра Крохмалюка, которого замучили россияне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ провели обмен пленными: 185 украинских защитников вернули на Родину. ФОТОрепортаж

Автор: 

увольнение (2692) Азов (893) пленные (2306)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И кто эти таинственные "мы"? Отож.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:26 Ответить
які наші Воїни Лицарі !!! Красиві !!! ❤️...
показать весь комментарий
05.06.2026 16:30 Ответить
Так все ж на контролі у ЗЕленського.Хіба не так? Після війни будуть питання і до ЗЕленського,чому через 7-10 днів після початку широкомасштабки Маріуполь опинився в оточенні? З захисниками з "Азову" вийшло приблизно так як з морпіхом Журавлем.Теж в нього було під контролем.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:36 Ответить
 
 