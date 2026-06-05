Серед 33 звільнених сьогодні азовців лише двоє оборонців Маріуполя, - Прокопенко
Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернулися 33 військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов". Водночас серед них лише двоє бійців окремого загону спеціального призначення "Азов", які обороняли Маріуполь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко.
Понад 700 азовців залишаються в полоні
За словами Прокопенка, вже п'ятий рік у російському полоні перебувають понад 700 військовослужбовців бригади "Азов".
Він наголосив, що азовці потрапляють до списків на обмін у мінімальній кількості, а це свідчить про необхідність шукати нові підходи для їхнього повернення.
"Якщо ми не посилимо тиск на Росію в питанні обміну військовополонених азовців, якщо не знайдемо нові шляхи та інші підходи до вирішення цієї проблеми, росіяни продовжать вбивати тих, хто прийняв на себе перші та найважчі удари цієї війни", – заявив командир.
Прокопенко також нагадав про загибель у російському полоні азовця Олександра Крохмалюка, якого закатували росіяни.
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За Бандеру - мы готовы всех порвать
За геройского, но давно мертвого Бандеру
А за живых героев порвать не можем
И живые герои - защитники Мариуполя
Умирают в кацапском плену
А есои они там умрут , то мы будем готовы за них порвать ,как и за Бандеру?
Я устала от нашего героизма
У меня одно желание- чтобы все были живы
И чтобы все вернулись домой
Защитники Мариуполя заслужили это в первую очередь
Если бы не они - история могла бы пойти по другому сценарию...