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Новини Обмін полоненими
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Серед 33 звільнених сьогодні азовців лише двоє оборонців Маріуполя, - Прокопенко

Під час сьогоднішнього обміну додому повернулись 33 бійців 1-го корпусу НГУ "Азов"

Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернулися 33 військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов". Водночас серед них лише двоє бійців окремого загону спеціального призначення "Азов", які обороняли Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко.

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Понад 700 азовців залишаються в полоні

За словами Прокопенка, вже п'ятий рік у російському полоні перебувають понад 700 військовослужбовців бригади "Азов".

Він наголосив, що азовці потрапляють до списків на обмін у мінімальній кількості, а це свідчить про необхідність шукати нові підходи для їхнього повернення.

"Якщо ми не посилимо тиск на Росію в питанні обміну військовополонених азовців, якщо не знайдемо нові шляхи та інші підходи до вирішення цієї проблеми, росіяни продовжать вбивати тих, хто прийняв на себе перші та найважчі удари цієї війни", – заявив командир.

Прокопенко також нагадав про загибель у російському полоні азовця Олександра Крохмалюка, якого закатували росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж

звільнення (2766) Азов (887) полонені (2424) Прокопенко Денис (16)
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И кто эти таинственные "мы"? Отож.
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05.06.2026 16:26 Відповісти
які наші Воїни Лицарі !!! Красиві !!! ❤️...
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05.06.2026 16:30 Відповісти
Так все ж на контролі у ЗЕленського.Хіба не так? Після війни будуть питання і до ЗЕленського,чому через 7-10 днів після початку широкомасштабки Маріуполь опинився в оточенні? З захисниками з "Азову" вийшло приблизно так як з морпіхом Журавлем.Теж в нього було під контролем.
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05.06.2026 16:36 Відповісти
Интересный мы народ !
За Бандеру - мы готовы всех порвать
За геройского, но давно мертвого Бандеру
А за живых героев порвать не можем
И живые герои - защитники Мариуполя
Умирают в кацапском плену
А есои они там умрут , то мы будем готовы за них порвать ,как и за Бандеру?
Я устала от нашего героизма
У меня одно желание- чтобы все были живы
И чтобы все вернулись домой
Защитники Мариуполя заслужили это в первую очередь
Если бы не они - история могла бы пойти по другому сценарию...
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05.06.2026 16:39 Відповісти
а чего ты Галюся об этом не цензоре пишешь?! есть оп, есть верёвочки на запястье. все пленные должны вернуться домой! и не кто не должен быть забыт!
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05.06.2026 16:45 Відповісти
Стомлених, прохання не турбувати Українців-сусідів!!
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05.06.2026 17:33 Відповісти
... кому заходить ця колаборанська хуцпа
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05.06.2026 18:01 Відповісти
 
 