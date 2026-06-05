Серед 33 звільнених сьогодні азовців лише двоє оборонців Маріуполя, - Прокопенко

Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернулися 33 військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов". Водночас серед них лише двоє бійців окремого загону спеціального призначення "Азов", які обороняли Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Понад 700 азовців залишаються в полоні

За словами Прокопенка, вже п'ятий рік у російському полоні перебувають понад 700 військовослужбовців бригади "Азов".

Він наголосив, що азовці потрапляють до списків на обмін у мінімальній кількості, а це свідчить про необхідність шукати нові підходи для їхнього повернення.

"Якщо ми не посилимо тиск на Росію в питанні обміну військовополонених азовців, якщо не знайдемо нові шляхи та інші підходи до вирішення цієї проблеми, росіяни продовжать вбивати тих, хто прийняв на себе перші та найважчі удари цієї війни", – заявив командир.

Прокопенко також нагадав про загибель у російському полоні азовця Олександра Крохмалюка, якого закатували росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж