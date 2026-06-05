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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж

Із російського полону вдалося визволити 185 українських захисників в рамках обміну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ
Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ

Що передувало?

Раніше обмін військовополоненими найближчим часом анонсував голова ОП Кирило Буданов.

Читайте: РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, - Зеленський

Автор: 

військовополонені (1146) обмін (1322)
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Топ коментарі
+10
Одужайте Козакі наші , Бережі Вас Господь !!! ❤️ ...
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05.06.2026 14:43 Відповісти
+9
хоч комусь пощастило вирватись з лап катів . одужуйте хлопці !
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05.06.2026 14:41 Відповісти
+8
Гарна новина!
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05.06.2026 14:40 Відповісти
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Гарна новина!
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05.06.2026 14:40 Відповісти
Так, гарна ... але хотілось би дізнатись - а скільки серед них "азовців", яких ЦАР фактично примусив здатися в полон мацковитам під шМарафонне трахкотіння про якусь "евакуацію".
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05.06.2026 16:16 Відповісти
хоч комусь пощастило вирватись з лап катів . одужуйте хлопці !
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05.06.2026 14:41 Відповісти
Вау!!!!
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05.06.2026 14:41 Відповісти
Кого віддали,які знакові фігури-скромно промовчали.
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05.06.2026 14:42 Відповісти
Тебе не *****? Людей из ада вырвали, казалось бы порадуйся за них, не надо все равно лопату гамна кинуть.
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05.06.2026 15:39 Відповісти
Обміняли полонених - то добре,а кого віддали,які знакові фігури,кого запитувало фсб,то не пх.
Якщо слугам пх,то всім іншим не.
Ось,напр.розробника укр.рнк Хак. слуги могли віддати...
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05.06.2026 15:55 Відповісти
Одужайте Козакі наші , Бережі Вас Господь !!! ❤️ ...
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05.06.2026 14:43 Відповісти
Мало.
Трамп ще місяць тому обіцяв тисячу на тисячу.
Минулого разу, 15 травня, повернулося 205 наших.
Де інші, трамп, падлюка, чуєш запитання?
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05.06.2026 14:45 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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05.06.2026 14:50 Відповісти
Вова, а леж 1000 на 1000, як ти казав, за дозвіл кацапам парад провести? Шо, гнида папи саші, знов сбрехав?
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05.06.2026 14:54 Відповісти
Радість рідним,радість всієї України. Але що трамп,що зеленський зі своєю шоблою обіцяли 1000 на тисячу Де обіцяне І взагалі азовців особисто зеленський ЗАСТАВИВ здатись в полон через пару місяців повернути додому. Кацапам віри немає,всі це знають,тільки наш найвеличніший все намагається заглянути путіну в очко. Чи такий наївний,чи дурний,чи брехливий????
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05.06.2026 16:15 Відповісти
 
 