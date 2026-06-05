Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж

Із російського полону вдалося визволити 185 українських захисників в рамках обміну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", - йдеться в повідомленні.



















Що передувало?

Раніше обмін військовополоненими найближчим часом анонсував голова ОП Кирило Буданов.

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