Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж
Із російського полону вдалося визволити 185 українських захисників в рамках обміну.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше обмін військовополоненими найближчим часом анонсував голова ОП Кирило Буданов.
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Якщо слугам пх,то всім іншим не.
Ось,напр.розробника укр.рнк Хак. слуги могли віддати...
Трамп ще місяць тому обіцяв тисячу на тисячу.
Минулого разу, 15 травня, повернулося 205 наших.
Де інші, трамп, падлюка, чуєш запитання?