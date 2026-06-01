Росія зриває домовленості, але найближчим часом ви побачите новий обмін полоненими, - Буданов

Російська сторона затягує та саботує виконання домовленостей щодо масштабного обміну військовополоненими у форматі "тисяча на тисячу". Проте, попри позицію Кремля, найближчим часом очікується черговий етап повернення українських захисників додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це під час виступу на безпековому форумі "Архітектура безпеки" заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія зриває домовленості

Очільник ОП зазначив, що постійні зриви зобов'язань з боку країни-агресорки вже нікого не дивують.

"Не перший раз домовленості не виконуються, або виконуються в неповному обсязі. Мені здається, це вже для всіх звична історія. Я точно до цього звик. Щодо обмінів — я думаю, найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими", - анонсував Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, - Зеленський

Окремо керівник Офісу президента зупинився на надскладному питанні звільнення цивільних.

"Щодо цивільних — це важке питання, бо міняти цивільних на військових — це навіть трохи неправильно. У нас немає такої кількості цивільних, як є в заручниках у РФ, зі зрозумілих причин. Але потроху їх повертаємо. Так, не в тій кількості, як хотілося б, але вони повертаються", - додав він.

Контекст зриву домовленостей

Нагадаємо, на початку травня 2026 року Україна та РФ за посередництва США узгодили триденне перемир’я та домовилися провести великий обмін за формулою "1000 на 1000".

Перший крок відбувся 15 травня — тоді з російської неволі вдалося визволити 205 українських громадян.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також офіційно підтвердив, що Російська Федерація навмисно затягує підготовку до наступних етапів обміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запускає інформатаки для зриву обмінів полоненими, - Коордштаб