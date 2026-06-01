Россия срывает договоренности, но в ближайшее время вы увидите новый обмен пленными, - Буданов

Российская сторона затягивает и саботирует выполнение договоренностей о масштабном обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу". Однако, несмотря на позицию Кремля, в ближайшее время ожидается очередной этап возвращения украинских защитников домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом во время выступления на форуме по безопасности "Архитектура безопасности" заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Россия срывает договоренности

Глава ОП отметил, что постоянные срывы обязательств со стороны страны-агрессора уже никого не удивляют.

"Не первый раз договоренности не выполняются или выполняются не в полном объеме. Мне кажется, это уже для всех привычная история. Я точно к этому привык. Что касается обменов — я думаю, в ближайшее время вы увидите еще обмен военнопленными", — анонсировал Буданов.

Отдельно глава Офиса президента остановился на чрезвычайно сложном вопросе освобождения гражданских лиц.

"Что касается гражданских — это сложный вопрос, потому что менять гражданских на военных — это даже немного неправильно. У нас нет такого количества гражданских, как есть в заложниках у РФ, по понятным причинам. Но понемногу их возвращаем. Да, не в том количестве, как хотелось бы, но они возвращаются", — добавил он.

Контекст срыва договоренностей

Напомним, в начале мая 2026 года Украина и РФ при посредничестве США согласовали трехдневное перемирие и договорились провести крупный обмен по формуле "1000 на 1000".

Первый шаг состоялся 15 мая — тогда из российского плена удалось освободить 205 украинских граждан.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также официально подтвердил, что Российская Федерация намеренно затягивает подготовку к следующим этапам обмена.

