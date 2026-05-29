Россия запускает информационные атаки для срыва обменов пленными, - Коордштаб

Россия распространяет дезинформацию и провокационные призывы с целью дестабилизации процессов обмена пленными и оказания давления на семьи украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Враг начал очередную волну информационных атак. Они направлены на семьи пленных и пропавших без вести украинцев, а также на срыв работы официальных структур, ответственных за обращение с военнопленными", - говорится в сообщении.

По информации Коордштаба, в общественных чатах и публичных группах распространяются дезинформация и провокационные призывы. Речь идет якобы о необходимости немедленного вмешательства в работу государственных органов и призывах к участию в различных мероприятиях дестабилизирующего характера.

В Коордштабе напомнили, что РФ системно использует тему военнопленных для психологического давления, шантажа, принудительного вовлечения украинцев в сотрудничество, чтобы спровоцировать внутреннюю напряженность в обществе и помешать проведению обменов.

Граждан призывают соблюдать правила информационной безопасности, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Что предшествовало?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец накануне сообщил, что реализация договоренностей о масштабных обменах пленными между Украиной и Россией тормозится российской стороной.

Лубинец подчеркнул, что Украина со своей стороны своевременно выполняет все необходимые шаги. В частности, передаются списки тяжелораненых, тяжелобольных, тех, кто дольше всех находится в плену, обсуждаются технические моменты.

