Росія запускає інформатаки для зриву обмінів полоненими, - Коордштаб

Росія поширює дезінформацію та провокаційні заклики для дестабілізації процесів обміну полоненими та тиску на родини українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Ворог розпочав чергову хвилю інформаційних атак. Вони спрямовані на родини полонених та зниклих безвісти українців, а також на порушення роботи офіційних структур, відповідальних за поводження з військовополоненими", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Коордштабу, у громадських чатах і публічних групах поширюються дезінформація і провокативні заклики. Йдеться нібито про необхідність негайного втручання у роботу державних органів та заклики до участі у різних заходах дестабілізаційного характеру.

У Коордштабі нагадали, що РФ системно використовує тему військовополонених для психологічного тиску, шантажу, примусового залучення українців до співпраці, аби спровокувати внутрішню напругу в суспільстві й зашкодити проведенню обмінів.

Громадян закликають дотримуватися правил інформаційної безпеки, не поширювати неперевірену інформацію і довіряти лише офіційним джерелам.

Що передувало?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомив, що реалізація домовленостей щодо масштабних обмінів полоненими між Україною та Росією гальмується російською стороною.

Лубінець наголосив, що Україна зі свого боку завчасно виконує всі необхідні кроки. Зокрема, передаються списки важкопоранених, важкохворих, тих, хто найдовше утримується в полоні, проговорюються технічні речі.

