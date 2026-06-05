РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9911 посетитель онлайн
Новости Обмен пленными
894 6

Украина и РФ провели обмен пленными: 185 украинских защитников вернули на Родину. ФОТОрепортаж

В рамках обмена удалось освободить 185 украинских защитников из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. А также вместе с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ
Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ

Что предшествовало?

Ранее обмен военнопленными в ближайшее время анонсировал глава ОП Кирилл Буданов.

Читайте: РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных, - Зеленский

Автор: 

военнопленные (1277) обмен (1536)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина!
показать весь комментарий
05.06.2026 14:40 Ответить
хоч комусь пощастило вирватись з лап катів . одужуйте хлопці !
показать весь комментарий
05.06.2026 14:41 Ответить
Вау!!!!
показать весь комментарий
05.06.2026 14:41 Ответить
Кого віддали,які знакові фігури-скромно промовчали.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:42 Ответить
Одужайте Козакі наші , Бережі Вас Господь !!! ❤️ ...
показать весь комментарий
05.06.2026 14:43 Ответить
Мало.
Трамп ще місяць тому обіцяв тисячу на тисячу.
Минулого разу, 15 травня, повернулося 205 наших.
Де інші, трамп, падлюка, чуєш запитання?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:45 Ответить
 
 