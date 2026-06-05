Украина и РФ провели обмен пленными: 185 украинских защитников вернули на Родину. ФОТОрепортаж

В рамках обмена удалось освободить 185 украинских защитников из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. А также вместе с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", - говорится в сообщении.



















Что предшествовало?

Ранее обмен военнопленными в ближайшее время анонсировал глава ОП Кирилл Буданов.

Читайте: РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных, - Зеленский