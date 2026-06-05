Украина и РФ провели обмен пленными: 185 украинских защитников вернули на Родину. ФОТОрепортаж
В рамках обмена удалось освободить 185 украинских защитников из российского плена.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
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"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. А также вместе с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее обмен военнопленными в ближайшее время анонсировал глава ОП Кирилл Буданов.
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Трамп ще місяць тому обіцяв тисячу на тисячу.
Минулого разу, 15 травня, повернулося 205 наших.
Де інші, трамп, падлюка, чуєш запитання?