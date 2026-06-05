После войны для граждан РФ будут действовать особые ограничения на въезд в Украину, - Сибига
Для граждан РФ, которые после окончания российско-украинской войны захотят посетить Украину, будут действовать специальные ограничительные процедуры и меры.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Особые ограничительные процедуры для россиян
"Для нас Россия – это вражеская страна, страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. К гражданам этого государства (после войны, – ред.) будут применены особые ограничительные процедуры и меры в отношении посещения Украины", – сказал Сибига.
Министр добавил, что не ожидает массового наплыва граждан РФ после завершения боевых действий, однако подчеркнул необходимость сохранения повышенного уровня безопасности.
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Після війни не факт що країна залишиться і в якому виді
а вот східним кордоном України буде китайська провінція Мацквань.
"ЗЄлєнський мнє нє друг, але істина дорожче"
в листі уйлу він вірно написав, що рашка вже в лапах киташки
.
серьозно ?
ще так не було, як ВЖЕ ТАК не було.
.
знову бурульками пісяти доведеться.
в перший раз чи що.
а у вас як там в
ПарижіНарьян-Марі каштани вже цвітуть ?
.
і да, не забудь подякувати ЗЄлю за майськіє шашлики.... не будь свинею
але уйлу листа ЗЄлі не показали, а пересказали у вільній трактовці, інакше уйло б обісрався від злості і здох.
і це гарно
рузькі почитають та й подумать собі:
"А царь то - не настоящій !"
"Вам те уйло родственник ?
.
.
і народиться нове
.
піськов прямо сказав, що про лист уйла "повідомили" і налили кефірчика з холодильника
Додавлюй цих ординських вилупків пузом! Ще трошки і ми їм введьом правила!
А заборона на в'їзд для тих, хто в Крим через рашку попер, діяла ще року з 2015 чи 2016...