После войны для граждан РФ будут действовать особые ограничения на въезд в Украину, - Сибига

Для граждан РФ, которые после окончания российско-украинской войны захотят посетить Украину, будут действовать специальные ограничительные процедуры и меры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Особые ограничительные процедуры для россиян

"Для нас Россия – это вражеская страна, страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. К гражданам этого государства (после войны, – ред.) будут применены особые ограничительные процедуры и меры в отношении посещения Украины", – сказал Сибига.

Министр добавил, что не ожидает массового наплыва граждан РФ после завершения боевых действий, однако подчеркнул необходимость сохранения повышенного уровня безопасности.

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