РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости Визы россиянам и белорусам
1 247 49

После войны для граждан РФ будут действовать особые ограничения на въезд в Украину, - Сибига

В МИД рассказали, как будут пускать россиян в Украину после войны

Для граждан РФ, которые после окончания российско-украинской войны захотят посетить Украину, будут действовать специальные ограничительные процедуры и меры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со словацким коллегой Юраем Бланаром, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Особые ограничительные процедуры для россиян

"Для нас Россия – это вражеская страна, страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. К гражданам этого государства (после войны, – ред.) будут применены особые ограничительные процедуры и меры в отношении посещения Украины", – сказал Сибига.

Министр добавил, что не ожидает массового наплыва граждан РФ после завершения боевых действий, однако подчеркнул необходимость сохранения повышенного уровня безопасности.

Читайте также: 11 стран ЕС и партнеры требуют от Еврокомиссии запретить шенгенские визы для россиян

Автор: 

россия (97809) Сибига Андрей (975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А вже час , про це , розмірковувати ..?
показать весь комментарий
05.06.2026 18:52 Ответить
+5
Ого Остапа по несло 😸😸😸. Тобто все ж теоритично хароші росіяни є для нашої влади 😸
показать весь комментарий
05.06.2026 18:52 Ответить
+5
ШО ТИ МЕЛЕШ??????

Після війни не факт що країна залишиться і в якому виді
показать весь комментарий
05.06.2026 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вже час , про це , розмірковувати ..?
показать весь комментарий
05.06.2026 18:52 Ответить
Накидывает на вентилятор заявлений хер пойми каких.
показать весь комментарий
05.06.2026 18:52 Ответить
Ого Остапа по несло 😸😸😸. Тобто все ж теоритично хароші росіяни є для нашої влади 😸
показать весь комментарий
05.06.2026 18:52 Ответить
Дійсно : замість заборони будьякому москалю на 100 років,вже є харошиє рускіє((
показать весь комментарий
05.06.2026 19:04 Ответить
ШО ТИ МЕЛЕШ??????

Після війни не факт що країна залишиться і в якому виді
показать весь комментарий
05.06.2026 18:53 Ответить
не скавчи, кацапе, Україна тисячу років стоїть і ще стільки ж стояти буде.

а вот східним кордоном України буде китайська провінція Мацквань.

"ЗЄлєнський мнє нє друг, але істина дорожче"
в листі уйлу він вірно написав, що рашка вже в лапах киташки

.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:00 Ответить
Так кацапам похрін ,а от нам наступної зими без світла і тепла зовсім не буде похрін.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:02 Ответить
знову блекаут?
серьозно ?

ще так не було, як ВЖЕ ТАК не було.

.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:05 Ответить
А що вам ура-патріотичним куколдам сподобалось сидіти взимку без світла і тепла ,так вам кацапи це знову організують ,можете не сумніватись ,тільки чому я через ваші дешеві понти повинен сидіти без світла і тепла?
показать весь комментарий
05.06.2026 19:08 Ответить
а куда я, "ура-патріотичний куколд", в жопу дінусь з України ?
знову бурульками пісяти доведеться.
в перший раз чи що.

а у вас як там в Парижі Нарьян-Марі каштани вже цвітуть ?

.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:16 Ответить
Так я довбню живу в Києві на Троєщині ,а не в рашці.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:21 Ответить
ну так ото й не переймайся, Клич до зими знову деревьяні сортири поставить.
і да, не забудь подякувати ЗЄлю за майськіє шашлики.... не будь свинею

показать весь комментарий
05.06.2026 19:28 Ответить
Так ти йому і дякуй ,ти ж його новий фан.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:43 Ответить
Ти диви зєля серед диванних ура-патріоів підняв рейтинг.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:04 Ответить
"ЗЄлєнський мнє нє друг..."

але уйлу листа ЗЄлі не показали, а пересказали у вільній трактовці, інакше уйло б обісрався від злості і здох.

і це гарно
показать весь комментарий
05.06.2026 19:08 Ответить
Так уйлу насрати на героїчного і незламного піськограя і його пісульок в кварталівському стилі , владімір владіміровіч забєрітє мєня задолгі - ось зєлін рівень .
показать весь комментарий
05.06.2026 19:13 Ответить
уйлу то може й насрать, а вот лист був відкритий і його опублікували навіть деякі відбиті ватні сайти в рашці.

рузькі почитають та й подумать собі:
"А царь то - не настоящій !"

показать весь комментарий
05.06.2026 19:20 Ответить
Ти дебіл,або дебіл
показать весь комментарий
05.06.2026 19:19 Ответить
що ти так за того уйла розхвилювався ?
"Вам те уйло родственник ?

показать весь комментарий
05.06.2026 19:23 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2026 19:44 Ответить
через розстріл або повішання....

.
показать весь комментарий
05.06.2026 18:54 Ответить
Який в'їзд ?? Най на очі не показуються , зникнуть на завжди , на віки .
показать весь комментарий
05.06.2026 18:57 Ответить
Сивохо №2 де ти побачив закінчення війни? - шо за мова?
показать весь комментарий
05.06.2026 18:59 Ответить
все має свій початок і свій кінець

.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:03 Ответить
Так - вже живе на цій грішній землі помре
показать весь комментарий
05.06.2026 19:06 Ответить
це для тебе новина ?

і народиться нове

.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:09 Ответить
Нема нічого нового під місяцем - були столітні війни - не дай Бог- я не бачу шоб кацапи хотіли зупинятись
показать весь комментарий
05.06.2026 19:14 Ответить
А ми що взяли Москву і рашка капітулювала ,може вже досить цих дешевих кварталівських понтів ?
показать весь комментарий
05.06.2026 19:00 Ответить
***** лист від Зе вчора прочитав))в пєчалє : што же ви в 2022 нє прішлі і нє сказалі прідітє і правтє намі,а сколька є стидан набрался за еті пять лєт)))
показать весь комментарий
05.06.2026 19:06 Ответить
ніхто уйлу листа від ЗЄлі читати не давав - кремлівська челядь теж жити хоче.
піськов прямо сказав, що про лист уйла "повідомили" і налили кефірчика з холодильника
показать весь комментарий
05.06.2026 19:11 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2026 19:15 Ответить
Я все таки думаю,що найшли добрава молодца,котрого вбрали в скафандр чи костюм сапера,посадили десь на полігоні і на відео камеру він читав)))
показать весь комментарий
05.06.2026 19:15 Ответить
Які ще обмеження? Повна заборона. Потім, глянемо.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:03 Ответить
ну, хіба що в кайданках на відновлювальних роботах.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:03 Ответить
Крім як мріяти про майбутнє, зайнятись більше Зельоним міністрам нічим.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:04 Ответить
Сибіга, вперьод!!
Додавлюй цих ординських вилупків пузом! Ще трошки і ми їм введьом правила!
показать весь комментарий
05.06.2026 19:05 Ответить
Майорить договорнячок на обрії..
показать весь комментарий
05.06.2026 19:06 Ответить
потрібні не обмеження, а суцільна заборона, колючий дріт і ров з крокодилами на кордоні!
показать весь комментарий
05.06.2026 19:09 Ответить
Ні, крокодилів вони зжеруть! Суцільне мінування...
показать весь комментарий
05.06.2026 19:15 Ответить
Особливі обмеження повинні, бути, але не ті які скине Єрмаку Вєроніка фен-шуй.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:14 Ответить
У нас такі обмеження діяли ще з воєнного стану 2018 року, запровадженого Порошенком взагалі-то!

А заборона на в'їзд для тих, хто в Крим через рашку попер, діяла ще року з 2015 чи 2016...
показать весь комментарий
05.06.2026 19:18 Ответить
На ***, на *** сказали п'яні піонери.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:20 Ответить
... шо.... ?? скоро " обнимемся по братски " ??? ..знов нижче дна постукали....
показать весь комментарий
05.06.2026 19:22 Ответить
які нахєр росіяне після війни в Україні??? Сибіга, після таких заяв тобі спеціальний дозвіл для вїзду в Україну потрібен... Жодного росіянина в Україні після війни не має бути!!! ЖОДНОГО !!! А хто це пропонуватиме, той підмоскальська потороч.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:26 Ответить
чому не заборона на вїзд??? Кіллери будуть вбивати військових, які їм муляють..Сибіга і всі інші зелені кцп не дуже цікаві
показать весь комментарий
05.06.2026 19:31 Ответить
Якщо зелені починають розказувати за якусь перемогу - значить десь відбувається якась срака.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:31 Ответить
а окуповані області будуть у якому статусі?
показать весь комментарий
05.06.2026 19:46 Ответить
Кацапи після війни взагалі повинні боятися їхати до України, так як після знищення багатьох мільйонів кацапстанців не думаю що будуть багато сміливців сюди їхати
показать весь комментарий
05.06.2026 19:46 Ответить
А чому б просто на законодавчому рівні заборонити взагалі перебування свино-собак на території України. Навіть посольствам чи консульствам? Це було б логічним і виправданим.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:59 Ответить
 
 