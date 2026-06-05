Після війни для громадян РФ діятимуть особливі обмеження на в’їзд в Україну, - Сибіга
Для громадян РФ, які після завершення російсько-української війни захочуть відвідати Україну, діятимуть спеціальні обмежувальні процедури та заходи.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Особливі обмежувальні процедури для росіян
"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни, - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України", - сказав Сибіга.
Міністр додав, що не очікує масового напливу громадян РФ після завершення бойових дій, однак наголосив на необхідності збереження підвищеного рівня безпеки.
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Після війни не факт що країна залишиться і в якому виді
а вот східним кордоном України буде китайська провінція Мацквань.
"ЗЄлєнський мнє нє друг, але істина дорожче"
в листі уйлу він вірно написав, що рашка вже в лапах киташки
.
серьозно ?
ще так не було, як ВЖЕ ТАК не було.
.
знову бурульками пісяти доведеться.
в перший раз чи що.
а у вас як там в
ПарижіНарьян-Марі каштани вже цвітуть ?
.
і да, не забудь подякувати ЗЄлю за майськіє шашлики.... не будь свинею
але уйлу листа ЗЄлі не показали, а пересказали у вільній трактовці, інакше уйло б обісрався від злості і здох.
і це гарно
рузькі почитають та й подумать собі:
"А царь то - не настоящій !"
"Вам те уйло родственник ?
.
.
і народиться нове
.
піськов прямо сказав, що про лист уйла "повідомили" і налили кефірчика з холодильника
Додавлюй цих ординських вилупків пузом! Ще трошки і ми їм введьом правила!
А заборона на в'їзд для тих, хто в Крим через рашку попер, діяла ще року з 2015 чи 2016...