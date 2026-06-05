Після війни для громадян РФ діятимуть особливі обмеження на в’їзд в Україну, - Сибіга

Для громадян РФ, які після завершення російсько-української війни захочуть відвідати Україну, діятимуть спеціальні обмежувальні процедури та заходи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Особливі обмежувальні процедури для росіян

"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни, - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України", - сказав Сибіга.

Міністр додав, що не очікує масового напливу громадян РФ після завершення бойових дій, однак наголосив на необхідності збереження підвищеного рівня безпеки.

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