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Новини Візи росіянам та білорусам
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Після війни для громадян РФ діятимуть особливі обмеження на в’їзд в Україну, - Сибіга

У МЗС розповіли, як пускатимуть росіян в Україну після війни

Для громадян РФ, які після завершення російсько-української війни захочуть відвідати Україну, діятимуть спеціальні обмежувальні процедури та заходи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Особливі обмежувальні процедури для росіян

"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни, - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України", - сказав Сибіга.

Міністр додав, що не очікує масового напливу громадян РФ після завершення бойових дій, однак наголосив на необхідності збереження підвищеного рівня безпеки.

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Автор: 

росія (70321) Сибіга Андрій (989)
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Топ коментарі
+8
А вже час , про це , розмірковувати ..?
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05.06.2026 18:52 Відповісти
+6
потрібні не обмеження, а суцільна заборона, колючий дріт і ров з крокодилами на кордоні!
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05.06.2026 19:09 Відповісти
+5
Ого Остапа по несло 😸😸😸. Тобто все ж теоритично хароші росіяни є для нашої влади 😸
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05.06.2026 18:52 Відповісти
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А вже час , про це , розмірковувати ..?
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05.06.2026 18:52 Відповісти
Накидывает на вентилятор заявлений хер пойми каких.
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05.06.2026 18:52 Відповісти
Ого Остапа по несло 😸😸😸. Тобто все ж теоритично хароші росіяни є для нашої влади 😸
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05.06.2026 18:52 Відповісти
Дійсно : замість заборони будьякому москалю на 100 років,вже є харошиє рускіє((
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05.06.2026 19:04 Відповісти
ШО ТИ МЕЛЕШ??????

Після війни не факт що країна залишиться і в якому виді
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05.06.2026 18:53 Відповісти
не скавчи, кацапе, Україна тисячу років стоїть і ще стільки ж стояти буде.

а вот східним кордоном України буде китайська провінція Мацквань.

"ЗЄлєнський мнє нє друг, але істина дорожче"
в листі уйлу він вірно написав, що рашка вже в лапах киташки

.
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05.06.2026 19:00 Відповісти
Так кацапам похрін ,а от нам наступної зими без світла і тепла зовсім не буде похрін.
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05.06.2026 19:02 Відповісти
знову блекаут?
серьозно ?

ще так не було, як ВЖЕ ТАК не було.

.
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05.06.2026 19:05 Відповісти
А що вам ура-патріотичним куколдам сподобалось сидіти взимку без світла і тепла ,так вам кацапи це знову організують ,можете не сумніватись ,тільки чому я через ваші дешеві понти повинен сидіти без світла і тепла?
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05.06.2026 19:08 Відповісти
а куда я, "ура-патріотичний куколд", в жопу дінусь з України ?
знову бурульками пісяти доведеться.
в перший раз чи що.

а у вас як там в Парижі Нарьян-Марі каштани вже цвітуть ?

.
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05.06.2026 19:16 Відповісти
Так я довбню живу в Києві на Троєщині ,а не в рашці.
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05.06.2026 19:21 Відповісти
ну так ото й не переймайся, Клич до зими знову деревьяні сортири поставить.
і да, не забудь подякувати ЗЄлю за майськіє шашлики.... не будь свинею

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05.06.2026 19:28 Відповісти
Так ти йому і дякуй ,ти ж його новий фан.
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05.06.2026 19:43 Відповісти
Ти диви зєля серед диванних ура-патріоів підняв рейтинг.
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05.06.2026 19:04 Відповісти
"ЗЄлєнський мнє нє друг..."

але уйлу листа ЗЄлі не показали, а пересказали у вільній трактовці, інакше уйло б обісрався від злості і здох.

і це гарно
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05.06.2026 19:08 Відповісти
Так уйлу насрати на героїчного і незламного піськограя і його пісульок в кварталівському стилі , владімір владіміровіч забєрітє мєня задолгі - ось зєлін рівень .
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05.06.2026 19:13 Відповісти
уйлу то може й насрать, а вот лист був відкритий і його опублікували навіть деякі відбиті ватні сайти в рашці.

рузькі почитають та й подумать собі:
"А царь то - не настоящій !"

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05.06.2026 19:20 Відповісти
Ти дебіл,або дебіл
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05.06.2026 19:19 Відповісти
що ти так за того уйла розхвилювався ?
"Вам те уйло родственник ?

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05.06.2026 19:23 Відповісти
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05.06.2026 19:44 Відповісти
через розстріл або повішання....

.
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05.06.2026 18:54 Відповісти
Який в'їзд ?? Най на очі не показуються , зникнуть на завжди , на віки .
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05.06.2026 18:57 Відповісти
Сивохо №2 де ти побачив закінчення війни? - шо за мова?
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05.06.2026 18:59 Відповісти
все має свій початок і свій кінець

.
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05.06.2026 19:03 Відповісти
Так - вже живе на цій грішній землі помре
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05.06.2026 19:06 Відповісти
це для тебе новина ?

і народиться нове

.
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05.06.2026 19:09 Відповісти
Нема нічого нового під місяцем - були столітні війни - не дай Бог- я не бачу шоб кацапи хотіли зупинятись
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05.06.2026 19:14 Відповісти
А ми що взяли Москву і рашка капітулювала ,може вже досить цих дешевих кварталівських понтів ?
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05.06.2026 19:00 Відповісти
***** лист від Зе вчора прочитав))в пєчалє : што же ви в 2022 нє прішлі і нє сказалі прідітє і правтє намі,а сколька є стидан набрался за еті пять лєт)))
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05.06.2026 19:06 Відповісти
ніхто уйлу листа від ЗЄлі читати не давав - кремлівська челядь теж жити хоче.
піськов прямо сказав, що про лист уйла "повідомили" і налили кефірчика з холодильника
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05.06.2026 19:11 Відповісти
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05.06.2026 19:15 Відповісти
Я все таки думаю,що найшли добрава молодца,котрого вбрали в скафандр чи костюм сапера,посадили десь на полігоні і на відео камеру він читав)))
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05.06.2026 19:15 Відповісти
Які ще обмеження? Повна заборона. Потім, глянемо.
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05.06.2026 19:03 Відповісти
ну, хіба що в кайданках на відновлювальних роботах.
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05.06.2026 20:03 Відповісти
Крім як мріяти про майбутнє, зайнятись більше Зельоним міністрам нічим.
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05.06.2026 19:04 Відповісти
Сибіга, вперьод!!
Додавлюй цих ординських вилупків пузом! Ще трошки і ми їм введьом правила!
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05.06.2026 19:05 Відповісти
Майорить договорнячок на обрії..
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05.06.2026 19:06 Відповісти
потрібні не обмеження, а суцільна заборона, колючий дріт і ров з крокодилами на кордоні!
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05.06.2026 19:09 Відповісти
Ні, крокодилів вони зжеруть! Суцільне мінування...
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05.06.2026 19:15 Відповісти
Особливі обмеження повинні, бути, але не ті які скине Єрмаку Вєроніка фен-шуй.
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05.06.2026 19:14 Відповісти
У нас такі обмеження діяли ще з воєнного стану 2018 року, запровадженого Порошенком взагалі-то!

А заборона на в'їзд для тих, хто в Крим через рашку попер, діяла ще року з 2015 чи 2016...
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05.06.2026 19:18 Відповісти
На ***, на *** сказали п'яні піонери.
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05.06.2026 19:20 Відповісти
... шо.... ?? скоро " обнимемся по братски " ??? ..знов нижче дна постукали....
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05.06.2026 19:22 Відповісти
які нахєр росіяне після війни в Україні??? Сибіга, після таких заяв тобі спеціальний дозвіл для вїзду в Україну потрібен... Жодного росіянина в Україні після війни не має бути!!! ЖОДНОГО !!! А хто це пропонуватиме, той підмоскальська потороч.
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05.06.2026 19:26 Відповісти
чому не заборона на вїзд??? Кіллери будуть вбивати військових, які їм муляють..Сибіга і всі інші зелені кцп не дуже цікаві
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05.06.2026 19:31 Відповісти
Якщо зелені починають розказувати за якусь перемогу - значить десь відбувається якась срака.
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05.06.2026 19:31 Відповісти
а окуповані області будуть у якому статусі?
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05.06.2026 19:46 Відповісти
Кацапи після війни взагалі повинні боятися їхати до України, так як після знищення багатьох мільйонів кацапстанців не думаю що будуть багато сміливців сюди їхати
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05.06.2026 19:46 Відповісти
А чому б просто на законодавчому рівні заборонити взагалі перебування свино-собак на території України. Навіть посольствам чи консульствам? Це було б логічним і виправданим.
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05.06.2026 19:59 Відповісти
 
 