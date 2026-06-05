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Новости Удары по энергетике в РФ
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Враг атаковал ТЭС ДТЭК: станция понесла существенные разрушения

атака на ТЭС

В пятницу, 5 июня, российские захватчики атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом компания ДТЭК сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Станция подверглась разрушениям

"В результате атаки станция понесла существенные разрушения", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлись на отопительный сезон 25/26 годов.

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ТЭС (305) энергетика (3483) атака (1543) ДТЭК (618)
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Віслюк знов волатиме, як Юля Тимошенко, замість того, щоб зробити з мацкви туапсе-2.
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05.06.2026 22:50 Ответить
краще все таки туапсе-2
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05.06.2026 22:55 Ответить
 
 