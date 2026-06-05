Враг атаковал ТЭС ДТЭК: станция понесла существенные разрушения
В пятницу, 5 июня, российские захватчики атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.
Об этом компания ДТЭК сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Станция подверглась разрушениям
"В результате атаки станция понесла существенные разрушения", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлись на отопительный сезон 25/26 годов.
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Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий05.06.2026 22:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Volodymyr Kobylianskyi
показать весь комментарий05.06.2026 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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