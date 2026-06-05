Враг атаковал ТЭС ДТЭК: станция понесла существенные разрушения

В пятницу, 5 июня, российские захватчики атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом компания ДТЭК сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Станция подверглась разрушениям

"В результате атаки станция понесла существенные разрушения", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлись на отопительный сезон 25/26 годов.

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