Ворог атакував ТЕС ДТЕК: станція зазнала суттєвих руйнувань
У п'ятницю, 5 червня, російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це компанія ДТЕК повідомила в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Станція зазнала руйнувань
"Внаслідок атаки станція зазнала суттєвих руйнувань", - сказано в повідомленні.
У компанії нагадали, що зпочатку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом майже 230 разів. 11 з них прийшлись на опалювальний сезон 25/26 років.
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Андрій Руденко #570436
показати весь коментар05.06.2026 22:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Volodymyr Kobylianskyi
показати весь коментар05.06.2026 22:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Randall Flag #387882
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