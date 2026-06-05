Ворог атакував ТЕС ДТЕК: станція зазнала суттєвих руйнувань

У п'ятницю, 5 червня, російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це компанія ДТЕК повідомила в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Станція зазнала руйнувань

"Внаслідок атаки станція зазнала суттєвих руйнувань", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що зпочатку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом майже 230 разів. 11 з них прийшлись на опалювальний сезон 25/26 років.

Читайте також: ДТЕК повернув світло понад 140 тисячам родин у столиці після нічного обстрілу