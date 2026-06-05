УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7826 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці в РФ
799 4

Ворог атакував ТЕС ДТЕК: станція зазнала суттєвих руйнувань

атака на ТЕС

У п'ятницю, 5 червня, російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це компанія ДТЕК повідомила в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Станція зазнала руйнувань

"Внаслідок атаки станція зазнала суттєвих руйнувань", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що зпочатку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом майже 230 разів. 11 з них прийшлись на опалювальний сезон 25/26 років.

Читайте також: ДТЕК повернув світло понад 140 тисячам родин у столиці після нічного обстрілу

Автор: 

ТЕС (947) енергетика (3834) атака (1605) ДТЕК (2055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віслюк знов волатиме, як Юля Тимошенко, замість того, щоб зробити з мацкви туапсе-2.
показати весь коментар
05.06.2026 22:50 Відповісти
краще все таки туапсе-2
показати весь коментар
05.06.2026 22:55 Відповісти
В якій області?
показати весь коментар
05.06.2026 23:31 Відповісти
 
 