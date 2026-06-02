ДТЕК повернув світло понад 140 тисячам родин у столиці після нічного обстрілу

Фахівці ДТЕК Київські електромережі завершили аварійно-відновлювальні роботи після масованого нічного обстрілу столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Світло повернули тисячам родин

Наразі електропостачання відновлено для понад 140 тисяч київських родин.

Як повідомлялося, вночі та зранку 2 червня через російські ракетно-дронові удари без світла залишилися мешканці Оболонського, Подільського, Святошинського та Шевченківського районів.

Одразу після того, як безпекова ситуація дозволила, а військові та рятувальники завершили обстеження місць ударів, енергетики почали ліквідацію пошкоджень.

Постраждали працівники енергокомпанії

У компанії також повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє співробітників ДТЕК Київські електромережі. У момент удару вони прямували до укриття.

Наразі поранені працівники перебувають у лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.

