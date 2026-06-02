Будівлю податкової на правому березі Києва пошкоджено ударом РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено одну з будівель Державно податкової служби на правому березі Києва.

Про це повідомила пресслужба Податкової, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

В.о. голови ДПСУ Карнаух зазначила, що у будівлі вибито вікна, зруйновано службові кабінети та приміщення.

Серед працівників постраждалих немає.

За її словами, наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе. Втім всі послуги, як завжди, можна отримати у будь-якому іншому Центрі обслуговування платників. ЦОПипрацюють за принципом екстериторіальності.

















Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

