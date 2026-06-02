Здание налоговой на правом берегу Киева повреждено ударом РФ. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки РФ повреждено одно из зданий Государственной налоговой службы на правом берегу Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Налоговой службы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

И.о. главы ГНС Карнаух отметила, что в здании выбиты окна, разрушены служебные кабинеты и помещения.

Среди сотрудников пострадавших нет.

По ее словам, в настоящее время обслуживание налогоплательщиков в этом месте временно невозможно. Впрочем, все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания налогоплательщиков. ЦОПы работают по принципу экстерриториальности.

















Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

