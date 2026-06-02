ДТЭК восстановил свет более чем 140 тысячам семей в столице после ночного обстрела

Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" завершили аварийно-восстановительные работы после массированного ночного обстрела столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Свет вернули тысячам семей

На данный момент электроснабжение восстановлено для более чем 140 тысяч киевских семей.

Как сообщалось, ночью и утром 2 июня из-за российских ракетно-дроновых ударов без света остались жители Оболонского, Подольского, Святошинского и Шевченковского районов.

Сразу после того, как ситуация с безопасностью позволила, а военные и спасатели завершили обследование мест ударов, энергетики приступили к ликвидации повреждений.

Пострадали сотрудники энергокомпании

В компании также сообщили, что вследствие ночной атаки пострадали двое сотрудников ДТЭК "Киевские электросети". В момент удара они направлялись в укрытие.

Сейчас раненые работники находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Вследствие обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.

