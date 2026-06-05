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Новости Атака беспилотников
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Оккупанты атакуют ударными дронами вечером 5 июня, - Воздушные силы

Враг поздно вечером 5 июня запустил ударные дроны

Российские захватчики наносят удары с помощью ударных дронов поздно вечером 5 июня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:00 ВС сообщили:

  • БПЛА южнее Бахмача в Черниговской области, курс западный.
  • БПЛА к востоку от Куликовки в Черниговской области, курс северный.

БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный, - сообщалось в 20:02.

В 21:08 ВС сообщили:

  • БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный.
  • БПЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс западный.

БПЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс северный, - сообщалось в 22:01.

БПЛА из Черкасской области, курс на Киевскую область (Бориспольский район), - сообщалось в 22:24.

БПЛА курсом на Сумы с севера, - сообщалось в 22:49.

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