Оккупанты атакуют ударными дронами вечером 5 июня, - Воздушные силы
Российские захватчики наносят удары с помощью ударных дронов поздно вечером 5 июня.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:00 ВС сообщили:
- БПЛА южнее Бахмача в Черниговской области, курс западный.
- БПЛА к востоку от Куликовки в Черниговской области, курс северный.
БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный, - сообщалось в 20:02.
В 21:08 ВС сообщили:
- БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный.
- БПЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс западный.
БПЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс северный, - сообщалось в 22:01.
БПЛА из Черкасской области, курс на Киевскую область (Бориспольский район), - сообщалось в 22:24.
БПЛА курсом на Сумы с севера, - сообщалось в 22:49.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль