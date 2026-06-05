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Новини Атака безпілотників
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Окупанти атакують ударними дронами ввечері 5 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог пізно ввечері 5 червня запустив ударні дрони

Російські загарбники атакують ударними дронами пізно ввечері 5 червня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:00 ПС повідомили:

  • БпЛА південніше Бахмача на Чернігівщині, курс західний.
  • БпЛА східніше Куликівки на Чернігівщині, курс північний.

БпЛА на сході Харківщини, курс західний, - повідомлялося о 20:02.

О 21:08 ПС повідомили:

  • БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в Золотоніському районі Черкащини, курс північний, - повідомлялося о 22:01.

БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Бориспільський район), - повідомлялося о 22:24.

БпЛА курсом на Суми з півночі, - повідомлялося о 22:49.

Оновлення

О 23:11 ПС повідомили:

  • Реактивний БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • Реактивний БпЛА в Роменському районі Сумщини, курсом на Терни.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ, - повіломлялося о 23:18.

Група БпЛА із північного заходу Донеччини курсом на Дніпропетровщину повз Олександрівку, - повідомлялося о 23:23. 

Читайте також: ППО України збила 198 російських дронів з 216, - Повітряні сили

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безпілотник БпЛА (5929) атака (1605) Повітряні сили (3450)
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Переосмислив. Дрони,то куйня. Йде нова війна.
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05.06.2026 23:43 Відповісти
Будя?
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05.06.2026 23:45 Відповісти
Тиха і не ядерна.
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05.06.2026 23:47 Відповісти
 
 