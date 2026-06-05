Окупанти атакують ударними дронами ввечері 5 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські загарбники атакують ударними дронами пізно ввечері 5 червня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:00 ПС повідомили:
- БпЛА південніше Бахмача на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА східніше Куликівки на Чернігівщині, курс північний.
БпЛА на сході Харківщини, курс західний, - повідомлялося о 20:02.
О 21:08 ПС повідомили:
- БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.
- БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА в Золотоніському районі Черкащини, курс північний, - повідомлялося о 22:01.
БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Бориспільський район), - повідомлялося о 22:24.
БпЛА курсом на Суми з півночі, - повідомлялося о 22:49.
Оновлення
О 23:11 ПС повідомили:
- Реактивний БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
- Реактивний БпЛА в Роменському районі Сумщини, курсом на Терни.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ, - повіломлялося о 23:18.
Група БпЛА із північного заходу Донеччини курсом на Дніпропетровщину повз Олександрівку, - повідомлялося о 23:23.
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liwimta
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