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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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РФ обстреляла три района Днепропетровской области: погиб человек, трое раненых

Никопольщина, Криворожье, Синельниковщина под ударами: есть жертвы

Враг нанес почти 30 ударов по Днепропетровской области: Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому районам. Повреждена инфраструктура, предприятия и административные здания, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Криворожский район

Враг нанес удар беспилотниками по Зеленодольской громаде. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Произошел пожар на территории дачного дома. Повреждены предприятие, инфраструктура и линия электропередачи.

Никопольский район

Оккупанты атаковали беспилотниками райцентр, Мировскую и Покровскую сельские громады.

Повреждены предприятие, инфраструктура и линия электропередачи.

Синельниковский район

В результате атак БПЛА в Шахтерском горел автомобиль.

В Дубовиковской громаде повреждены пожарная охрана, автомобиль и трактор.

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обстрел (33020) Днепропетровская область (5289) Криворожский район (379) Никопольский район (787) Синельниковский район (551)
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