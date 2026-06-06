РФ обстреляла три района Днепропетровской области: погиб человек, трое раненых

Враг нанес почти 30 ударов по Днепропетровской области: Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому районам. Повреждена инфраструктура, предприятия и административные здания, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Криворожский район

Враг нанес удар беспилотниками по Зеленодольской громаде. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Произошел пожар на территории дачного дома. Повреждены предприятие, инфраструктура и линия электропередачи.

Никопольский район

Оккупанты атаковали беспилотниками райцентр, Мировскую и Покровскую сельские громады.

Повреждены предприятие, инфраструктура и линия электропередачи.

Синельниковский район

В результате атак БПЛА в Шахтерском горел автомобиль.

В Дубовиковской громаде повреждены пожарная охрана, автомобиль и трактор.

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