РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: загинула людина, троє поранених

Ворог завдав майже 30 ударів по Дніпропетровській області: Нікопольщині, Криворіжжю та Синельниківщині. Пошкоджено інфраструктуру, підприємства та адмінбудівлі, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Криворізький район

Ворог вдарив безпілотниками по Зеленодольській громаді. Загинула людина, постраждали ще троє людей.

Сталася пожежа на території дачного будинку. Пошкоджені підприємство, інфраструктура та лінія електропередачі.

Нікопольський район

Окупанти атакували безпілотниками райцентр, Мирівську та Покровську сільську громади.

Пошкоджені підприємство, інфраструктура та лінія електропередачі.

Синельниківський район

Внаслідок атак БпЛА у Шахтарському горів автомобіль.

У Дубовиківській громаді пошкоджені пожежна охорона, авто й трактор.

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